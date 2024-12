Corredor Miraflores - Barranco: INCOT responsabiliza a subcontratista de paralización en las obras

INCOT, la empresa que firmó el contrato con la Municipalidad de Lima para construir el Corredor Turístico Malecón de la Reserva, emitió un comunicado donde aclara su responsabilidad en la suspensión de la obra y pide disculpas a los vecinos.

En el documento, explicó que la empresa AMENPROD tenía la responsabilidad final de culminar los trabajos y no cumplió, por lo que tomará acciones legales. Pero, ¿qué pasó?

En respuesta al pronunciamiento de la alcaldía de Lima, INCOT S.A.C. Contratistas Generales -empresa fundada hace 34 años- niega su responsabilidad.

La compañía argumenta que para la construcción y montaje de la infraestructura metálica contrató a la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C (“AMENPROD”): "En el contrato firmado entre ambas empresas se pactó que los pagos a AMENPROD se realizarían una vez que sus entregas fueran valorizadas, reconocidas y pagadas a INCOT por la Municipalidad de Miraflores".

Según INCOT, la obra fue iniciada en el plazo previsto en el contrato y durante su ejecución "INCOT con buena fe y la intención exclusiva de garantizar que AMENPROD cumpla oportunamente con entregar la infraestructura metálica el 27 de septiembre del 2024, le pagó el 95% del costo de dicha estructura, conforme a la exigencia de AMENPROD (pago anticipado al cumplimiento de condiciones y plazos contractuales)".

De acuerdo con la empresa, fue AMENPROD la que no cumplió con entregar la totalidad de la estructura metálica y únicamente concluyó lo que se encuentra a la vista en la bajada Armendáriz, lo que ocasionó que la comuna miraflorina no pueda tener la obra.

"A pesar de haber incurrido en incumplimiento evidente AMENPROD exigió ilegalmente pagos adicionales no previstos contractualmente ni presupuestados en la obra, llegando incluso a amenazarnos con no fabricar ni entregar los módulos pendientes si no accedíamos a sus arbitrarias exigencias", afirma INCOT.

"El 29 de noviembre AMENPROD consumó sus arbitrarias amenazas y unilateralmente suspendió todos sus trabajos, lo que generó la imposibilidad definitiva de que, aún con retrasos, INCOT pueda cumplir con sus compromisos frente a la Municipalidad de Miraflores, situación que inmediatamente fue puesta en conocimiento de la misma", se lee en el documento.

INCOT reconoce que la Municipalidad de Miraflores no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido y sostiene que al margen de las discrepancias técnicas, durante la ejecución de la obra, sus funcionarios mostraron la mayor disposición para buscar una solución a esta situación.

"INCOT desea expresar sus más profundas disculpas a los vecinos de Miraflores y a sus autoridades", indica la compañía, para luego anunciar que tomará las acciones legales que estén a su alcance frente a AMENPROD por el arbitrario incumplimiento.

La obra del puente Armendáriz fue adjudicada a la empresa Incot S.A.C. en septiembre de 2023 (Licitación Pública 001-2023-CS/MM-1) por un monto de 28 millones de soles.

