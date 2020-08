A partir de hoy, el servicio 301 del Corredor Azul, que se detiene en todos los paraderos, tendrá como destino final el cruce de las avenidas 28 de Julio con Larco, en Miraflores, y ya no llegará hasta la avenida La Paz, informó Protransporte.

La medida ha generado malestar entre los usuarios, ya que esto implica el recorte de los paraderos Larco, Armendáriz, Loyola y La Paz.

La institución recordó que el horario de funcionamiento de dicho servicio es de domingo a jueves, de 5 a.m. a 11 p.m., mientras que los viernes y sábados es de 5 a.m. a 2 a.m.

Protransporte precisó que estas modificaciones se basan en el pedido de la Municipalidad de Miraflores de realizar cambios al corredor en esa jurisdicción, dado que su funcionamiento generaba tráfico en la avenida Larco.

INICIÓ FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SERVICIO 302De igual manera, Protransporte informó que desde hoy el Corredor Azul contará con el nuevo servicio de buses 302, que irá desde la avenida Amancaes (Rímac) hasta la avenida Pardo (Miraflores).

El servicio 302 funcionará de lunes a jueves de 5 a.m. a 11 p.m., y los días viernes de 5 a.m. a 2 a.m.