[ACTUALIZACIÓN 9:00 PM.]Pocos minutos antes de marcar a las 9:00 pm., el descontento de los usuarios del Corredor Azul —cuyos buses comenzaron hoy a circular de forma ininterrumpida— no remitió.

Según imágenes de RPP, los pasajeros tuvieron que formar largas colas para abordar las unidades de transporte público. "Es un desorden total, he llegado tarde a mi trabajo. Que las autoridades (deberían mejorar) el orden, pero a futuro es bueno", dijo uno de los usuarios.

Otro pasajero sostuvo que aunque sí estaba enterado de los cambios en el sistema de transporte público, considera que la reforma está mal organizada. "En la mañana peor fue, un pandemonio. Que planifiquen mejor, no por ganar votos van a hacer estas cosas", indicó.

[NOTA ORIGINAL]Gran malestar entre los usuarios causaron los problemas registrados en el primer día del recorrido ininterrumpido del Corredor Azul por la vía Tacna-Garcilaso-Arequipa.

Perú21 pudo comprobar esta mañana la congestión vehicular que la medida originó, el desorden en los paraderos establecidos, la saturación en los buses y la desinformación entre los pasajeros.

Cabe indicar que pese a que Protransporte indicó que la frecuencia de las unidades sería de dos minutos, estos circulan entre cada cinco y siete minutos.

La congestión vehicular en las vías alternas fue otra historia:

A TOMAR EN CUENTADe lunes a jueves, el Servicio Regular (301) operará de 5 a.m. 11 p.m.; los viernes y sábados lo hará hasta las 2 a.m., mientras que el Servicio Semiexpreso (303) operará de lunes a sábado, de 6 a.m. a 9 p.m.

Durante todo septiembre, los buses del Corredor Azul recorrerán el eje vial gratis. A partir del 1 de octubre se empezará a cobrar S/.1.50 de pasaje.