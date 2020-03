El Estado de Emergencia Nacional por el coronavirus ha afectado económicamente a muchas familias por ello, el presidente del directorio de Sedapal, Francisco Dumler anunció que se ha suspendido el ciclo de facturación del servicio de agua para aliviar los bolsillos de las familias que deben permanecer en casa por 15 días.

“No habrá suspensión de agua durante la emergencia. Tampoco se harán cortes de agua. Además, se han suspendido el ciclo de facturación, de tal manera que cuando se levante el Estado de Emergencia, la siguiente factura se amortizará en 12 cuotas”, señaló Dumler en una entrevista para Perú21TV.

También señaló que el servicio de agua será gratuito mientras dure el Estado de Emergencia Nacional en zonas que no cuenten con agua potable en Lima.

“Hay un 7% de la población en Lima que no tiene servicio de agua, esto es cerca de 700 mil personas que no tienen conexión domiciliarias. Toman agua de un sistema de surtidores de camiones cisternas que distribuyen en estas zonas. Ellos vendían los cilindros de agua a precios exorbitantes (por el Estado de Emergencia). Por solicitud del presidente de la República hemos entrado a esas zonas y daremos el agua gratis, y financiaremos la red de distribución en aquellas personas que no tienen servicio de conexión domiciliaria”, añadió.

Dumbler exhortó a los ciudadanos a tener buenas prácticas en el ahorro de agua. “Si lavan su ropa con lavadora, háganlo en la noche. Una vez que terminen su lavado llenen sus inodoros con esa agua. También pueden utilizar esa agua para baldear agregando un poco de cloro”, aconsejó.

También señaló que para este año no se ha pronosticado sequías ni fenómenos del niño. “Para este año no se registra ningún tipo de carestía”.