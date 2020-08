El doctor Elmer Huerta informó que ya asistió al hospital de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, a que le realicen la primera dosis de la vacuna que fue elegida para contrarrestar el nuevo coronavirus (COVID-19) propuesta por la empresa Moderna.

El especialista indicó que es un total de 30 mil personas que participan en la Fase 3 de este ensayo clínico que viene siendo desarrollado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. en trabajo con la empresa Moderna. Específico que de esa cantidad, 15 mil de ellos experimentarán con la vacuna mientras que el resto con el placebo, es decir solo una solución salina.

Huerta asegura que no sabe cuál de las dos dosis recibió durante su participación. “He tenido entrevistas con los doctores, me han hecho un examen completo, me han sacado ochos tubos de sangre y a las 8:53 de la mañana, en el brazo izquierdo, me pusieron la vacuna o el placebo”, dijo en conversación con un programa de América.

El doctor manifestó que no sintió ninguna molestia, por lo que no puede descifrar que sustancias le inyectaron. Él continuará siendo monitoreado por los médicos hasta que reciba la siguiente dosis.

“En un aplicativo tengo que reportar todos los días una lista de 17 síntomas que pueda presentar (...) además voy a recibir una llamada semanal, los miércoles a las 8 de la mañana para preguntarme cómo estoy, en el cuarto miércoles me toca la segunda dosis de la inyección, que no sé si es la vacuna o el placebo”, expresó.

