Tres personas fallecieron hoy por el coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el deceso de la segunda víctima se produjo en su domicilio. Se trata de un ciudadano de 69 años que regresó de España.

El hombre acudió al hospital Edgardo Rebagliati para hacerse la prueba del hisopado por recomendación de un amigo, que es médico. Precisamente este profesional de la salud fue quien informó sobre su muerte.

Según relató a Latina, el Instituto Nacional de Salud (INS) no le alcanzó los resultados de la prueba a tiempo y hoy en la tarde presentó un severo cuadro respiratorio.

“Mi condición de médico me favoreció llegar al diagnóstico. Yo mismo me he tenido que acercar al Rebagliati para saber el resultado exacto toda vez que el paciente me llamó hoy por un cuadro respiratorio marcado”, contó.

Se adquirirán pruebas rápidas

Ante esta segunda muerte, cabe preguntarse qué medidas ha dispuesto el Gobierno para acelerar los resultados de las pruebas para descartar del COVID-19. En conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra informó que se intensificará el diagnóstico de la enfermedad con la compra de un 1 millón 600 mil kits para pruebas.

“De 1 millón 600 mil, 1 millón 400 mil serán pruebas rápidas (...) Es rápida y muy fácil de aplicar, ahí va a ser de manera mucho más masiva. Se ha iniciado el proceso de compra, inmediatamente tengamos el proceso concluido, el equipo y todas las pruebas, vamos a articular para que en todas las regiones podamos trabajar”, señaló.

Además, la ministra de Salud indicó que se implementará pruebas en Essalud y clínicas “para tener diagnósticos más rápidos y oportunos".

“Requerimos hacer muchas más pruebas”

El infectólogo Eduardo Gotuzzo saludó la decisión del Gobierno de haber aceptado trabajar en conjunto con otros centros médicos para poder abastecerse de personal y acelerar resultados.

“La cantidad de pruebas que hay sobrepasan la capacidad administrativa de los profesionales que pueden hacer eso”, dijo a Perú21.

Además, consideró que el Instituto Nacional de San Marcos, el Instituto Cayetano Heredia e incluso el de la Universidad San Antonio Abad de Cusco “tienen capacidad para hacer pruebas de tal manera que juntos con el Instituto Nacional de Salud pueden reducir la carga para tener respuestas rápidas”.

“Es obvio que requerimos hacer muchas más pruebas, (...) por eso hizo bien el gobierno en comprar una gran cantidad de pruebas rápidas que permitan identificar más rápido el virus”, concluyó.