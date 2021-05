Requieren de su aporte. Más de 16 mil voluntarios que participaron en el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fueron invitados a formar parte del nuevo Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores en 31 locales de Lima y Callao, para hacer despliegue de la misma amabilidad y entusiasmo demostrado hace casi dos años.

El Proyecto Legado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), fue autorizado para convocarlos y capacitarlos en labores de apoyo a la operación logística y monitoreo de la vacunación.

Los voluntarios, entre 18 y 45 años, recibirán una invitación para inscribirse.

En ella encontrarán un formulario de actualización de datos. En caso no la reciban o tengan dudas pueden escribir al correo electrónico: voluntariado@legado.gob.pe

Una vez convocados, recibirán capacitaciones de manera virtual y cumplirán una jornada diaria de 6 horas en la sede a su elección, acumulando al menos 5 jornadas al mes.

Pueden participar ex voluntarios de los Juegos Lima 2019 que no tengan comorbilidades, que no sean consideradas personas de riesgo y no tengan antecedentes policiales ni judiciales.

Los participantes recibirán equipos de protección personal (EPP), seguro contra accidentes, así como una acreditación y certificado de participación. Además, tendrán como beneficio, un vale de alimentación.

Tenga en cuenta

Mediante el Decreto de Urgencia 043-2021, el Ejecutivo encargó al Proyecto Legado la función de operador logístico en el nuevo Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

Esta nueva labor, encomendada a pedido del Ministerio de Salud, comprende la planificación, contratación, organización, almacenamiento, transporte, distribución y monitoreo del proceso logístico y de soporte de la vacunación.

