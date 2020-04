Un joven denunció que el cuerpo de su tía —quien falleció en su vivienda por el nuevo coronavirus (COVID-19)— fue recogido por el personal de salud tras 30 horas de su deceso. El hecho ocurrió en el Callao.

Luis Sartori aseguró que su familia y él cumplieron con todo el protocolo de seguridad para evitar ser infectados con el virus. Es por eso que no se explica cómo es que su tía terminó contagiada. El primero en fallecer en su familia fue su tío y pareja de la mujer.

“Las únicas personas que han salido para los alimentos son mis primos, mis tíos no salieron y no entendemos cómo se contagiaron, eso quiere decir que por más que hagamos el proceso de desinfección no sirve o quizás lo hicimos mal”, señaló en conversación con Canal N.

Además indicó que su primer familiar muerto por el COVID-19 ya contaba con una neumonía severa. “Mi tío fue la primera víctima del COVID-19, manifestó unos síntomas al comienzo, llamamos en más de 3 oportunidades, pero nadie respondió, sus hijos los llevaron al hospital Negreiros, y se puso bien hasta el jueves. Al verlo en bueno estado, lo llevan al piso 3 y le dicen que se tiene que bañar, pero él tenía neumonía severa. El viernes nos llamaron para decir que había fallecido”, detalló.

Coronavirus en Perú: Hombre de 90 años le ganó la batalla al COVID-19 y fue dado de alta 16/04/2020

Sartori también indicó que en su vivienda vivían 11 personas, agregó que el cuerpo de su tía fue recogido en horas de la tarde del miércoles y que el personal que levantó su cuerpo no contaba con la protección adecuada.

“Padomi revisa a mi tía, pareja de la primera víctima y le dicen que estaba bien. Ellos dijeron que iban a venir a hacer la prueba rápida el lunes, pero no llegaron. Vinieron el martes y ese día mi tía ya había fallecido a las 6 a.m. Los policías vinieron a recoger el cuerpo, pero con unos guantes y una mascarilla que nos les daba la protección necesaria y me daba miedo que se contagien. Luego dijeron que el fiscal debía venir, pero es un error porque el Fiscalía no es quien debe recoger el cuerpo. A las 2 p.m. recién vinieron a levantar el cuerpo de mi tía”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Nace el primer bebé con COVID-19 en Moyobamba 16/04/2020