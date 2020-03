Un video se viralizó en redes sociales y en este se evidenciaba a un hombre que por pasear a su perro en plena cuarentena, era detenido por agentes policiales en Miraflores.

Las imágenes llamaron la atención de los usuarios de Internet. Ocurrió en medio de la detención. El hombre decía a su pareja que le había advertido de no sacar a su mascota a la calle mientras ella gritaba histérica no por él. La mujer pedía a la Policía que no se llevaran a su pequeña mascota.

“¡Te lo dije”, le dijo el hombre a la mujer y ella replicó: “¡dejen a mi perro, dejen a mi perro! ¡A mi perro no lo toquen!".

“Baje a recoger a su perro”, le pedía la Policía.

Los oficiales devolvieron el animal a la señora y se llevaron a su esposo.

¿Qué ocurrió con el intervenido?

En un video publicado en sus redes sociales, el hombre, quien se hace llamar ‘Cachito’, contó qué ocurrió luego que la Policía lo trasladara a la dependencia policial.

“Me llevan en calzoncillos a la comisaría, donde me tuvieron media hora, para finalmente disculparse y regresarme a mi casa en el patrullero”, indicó, tras agradecer la muestras de cariño y respaldo.