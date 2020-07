El vocero de la asociación de clínicas particulares, Sebastián Céspedes, informó esta mañana que a 10 días del convenio entre el Ministerio de Salud (Minsa) y los establecimientos particulares, el Seguro Integral de Salud (SIS) no ha derivado ningún caso grave por COVID-19 a las 16 clínicas.

En entrevista con RPP, Céspedes afirmó que hasta el momento solo una persona, víctima de COVID-19, ha llegado directamente a una clínica y luego su caso fue regularizado, pero que hasta la fecha el SIS todavía no ha trasferido a ningún paciente grave, tal como indica el convenio.

“El primer caso, bajo este convenio, ha sido una persona que llegó (por su cuenta) a una clínica de emergencia, se hospitalizó y luego se ha regularizado la atención… El gran problema es que la expectativa que tienen las personas que no están gravemente enfermas, que vienen con dolencias del COVID, pero que no están en el marco de este acuerdo. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que piden hospitalizarse en una clínica, pero los hemos tenido que referir a un establecimiento de salud”, declaró Céspedes a RPP.

“Con el SIS tenemos firmado un convenio con 16 clínicas. Con EsSalud no hay ningún convenio, ya se convocó la semana pasada para un concurso, pero todavía no han adjudicado. Por ahora solo tenemos un paciente que ha ingresado directamente a la clínica, pero no hay ningún paciente derivado (por el SIS)”, agregó.

Ante esta situación, señaló que posiblemente los establecimientos del Minsa cuenten con camas de UCI para pacientes con COVID-19, y que, por ello, no se están realizando las derivaciones a las clínicas.

“(Si el SIS no se está derivando) es que quizás sí exista capacidad de hospitalizarlos (en el Minsa), de repente hay gente que quizás pueda ir a un hospital público, pero prefiere ir a una clínica, pero no creo que sea un tema económico (por parte del Estado)”, sostuvo.

Sobre el convenio entre el Minsa y las clínicas particulares, Céspedes enfatizo lo siguiente: “Es estrictamente para pacientes con UCI que requiera ventilación mecánica. Si un paciente no requiere UCI, no está dentro del contrato, peor si es una persona no COVID, lo mejor es que se amplíe estos contratos”, comentó.

Por otro lado, indicó que el continuo aumento de los precios en los medicamentos en sus establecimientos particulares se debe a que a que no han elevado otros costos de su servicio.

“El único componente de la atención privada en el país que sube todos los meses, son los medicamentos, pero los honorarios, el valor de la cama, de la sala de operaciones no sube hace muchísimos años… Conforme ha ido incrementándose el precio de medicamentos, los otros precios han quedado desfasados”, finalizó.