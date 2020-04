El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que el Gobierno aún no decide si habrá una prórroga de la cuarentena, pero que esta opción se evaluará en la semana. “A la fecha, no puedo advertir si habrá una prórroga o no. En principio, tenemos una fecha final de esta tercera prórroga, que es el 26 de abril”, señaló en conferencia de prensa.

No obstante, Zeballos indicó que una eventual ampliación de la inmovilización social será debatida esta semana. “La determinación todavía no se ha resuelto. Debe ser producto de una evaluación que tiene que darse en el transcurso de esta semana”, apuntó.

"Si la persona se mueve, se mueve el virus y tenemos que hacer un esfuerzo más, por eso queremos comprometer a todos los peruanos, hemos estado largas semanas con inmovilización, nos quedan algunas semanas más”, subrayó el primer ministro.

Clases en ‘stand by’

Adelantó que en el caso de los estudiantes, las actividades educativas no se reanudarían inmediatamente.

En veremos. Las clases presenciales en colegios aún no tienen fecha de inicio de manera oficial (GEC).

“Hay actividades que tenemos que ir actuando con predictibilidad. En el tema de salud implica aglomeraciones de jóvenes y niños en las aulas, y esto no se puede dar”, anotó Zeballos.

El funcionario advirtió que si no se prorroga la cuarentena “no significa que estemos liberados del contagio del virus”.

