Ha pasado más de un año desde que el colector Canto Grande, ubicado en la cuadra 12 de la Av. Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho, colapsó ocasionando un gigantesco aniego de aguas servidas.

A la fecha, la estructura continúa expuesta, bloqueando el acceso y salida de vehículos de dicha avenida. Por si fuera poco, esta madrugada se registró una nueva inundación.

Los vecinos, quienes desde primera hora del día salieron alarmados de sus viviendas para evitar que el agua ingrese a sus viviendas nuevamente, denunciaron que las obras que se iniciaron en 2019 a raíz de la ruptura de una tubería matriz de desagüe aún no han sido culminados.

“Hasta ahorita no han hecho reparaciones, arreglaron las veredas pero las tuberías no. No hay reparaciones desde el año pasado. Les pedimos que cumplan con las obras que tenían que terminar, miren lo que ha pasado ahora, otra vez está ingresando el agua a las casas”, expresó un vecino del pasaje Los Ruibarbos.

A inicios de este año, Sedapal indicó que las obras definitivas para reubicar las tuberías del colector Canto Grande que permitirán reabrir el tránsito vehicular en la Av. Próceres de la Independencia se terminarían entre octubre y noviembre de este año, proyección que se ha visto afectado debido al estado de emergencia dispuesto para frenar el avance del COVID-19.

El alcalde de SJL, Alex Gonzales, llegó hasta el lugar y pidió dicha entidad hacerse responsable de las constantes inundaciones que suceden en el distrito.

“Si Sedapal no puede administrar el sistema de agua de SJL, que llame a otro organismo. Somos el distrito que tiene mayor población en Lima y estamos en medio de una pandemia. Se pide a la gente que se quede en casa, pero cómo mis vecinos van a estar en casa si ocurren estos aniegos. Luego se corta el servicio de agua y ya hay varias zonas de SJL donde no hay”, manifestó.

