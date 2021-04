El uso de doble mascarilla será obligatorio para el ingreso a centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias desde el lunes 26 de abril. En marzo pasado, el Ministerio de Salud ( Minsa ) solo contemplaba esta medida como una recomendación ante la pandemia del COVID-19.

Según detalla el Decreto Supremo 083-2021-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se hizo una modificación del numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto Supremo 076-2021-PCM. En consecuencia, se añade la utilización de la doble mascarilla como protección adicional al escudo facial

“En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público; así como, el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como: centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomendándose el uso adicional del protector facial en estos establecimientos”, indica la norma.

La decreto también menciona que el Minsa, en coordinación con otras entidades componentes del sector Salud, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados de personas afectadas por el coronavirus, y tomar medidas inmediatas de control.

El pasado 31 de marzo, el Minsa recomendó el uso de doble mascarilla debido al avance de contagio de la variante brasileña del COVID-19. Luis Pampa, el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), señaló que las mascarillas de tela son menos protectoras que las quirúrgicas e incluso pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus.

El especialista manifestó que ya no son una medida preventiva suficiente para frenar el SARS-CoV-2, puesto que pueden no estar bien confeccionadas, no lograr un buen ajuste o tener agujeros por donde podría ingresar el virus; por ende, no representa seguridad.

Sugirió usar una mascarilla KN95 que tiene buen ajuste al rostro y filtración; o dos mascarillas simples quirúrgicas para mayor efectividad, o una mascarilla quirúrgica debajo de una de tela.

Remarcó que las mascarillas debe cubrir boca, nariz y barbilla, ya que las nuevas variantes del virus generan una mayor carga viral en espacios sin ventilación, por lo que se tienen que extremar las medidas sanitarias, sobre todo si se tiene pensado acudir a una tienda de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias.

¿Cuál es el uso correcto de la mascarilla?

A continuación, las recomendaciones del Ministerio de Salud:

Lávese las manos con agua y jabón o desinféctelas con alcohol gel antes de colocarse la mascarilla y después de retirársela, y cada vez que la toque.

Con las manos limpias, verifique que la mascarilla esté en buen estado: limpia, con los sujetadores íntegros y superficie tanto interna como externa sin daños. Ello garantizará que realmente le brinde protección.

Compruebe que cubra la nariz, la boca y el mentón.

Al quitarse la mascarilla de manera temporal (para comer, por ejemplo), guárdela en una bolsa de plástico o de papel limpia; si es de tela, lávela cada día y si es una mascarilla quirúrgica simple (respirador), destrúyala y tírela a un cubo de basura.

No debe utilizar mascarillas que tienen válvulas de exhalación debido a que no brindan protección a la persona que las usa ni a quienes se encuentran a su alrededor.

