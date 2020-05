María Cristina nació hace 25 años en el piso 4 del hospital Edgardo Rebagliati de Essalud en Jesús María. Siempre se dedicó a estudiar para alcanzar sus metas, logrando viajar becada a países como China, Los Emiratos Árabes y Estados Unidos. La mañana del 9 del marzo todo cambió cuando empezó a sentir los primeros síntomas del COVID-19. Diez días después fue internada de emergencia en el mismo nosocomio donde abrió los ojos por primera vez, ahora, para luchar por su vida.

A inicios de marzo, antes de que se detectara el caso 0 de coronavirus en el Perú, había regresado de pasar sus vacaciones en el norte del país. Visitó a su familia en Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca e incluso pasó por Ecuador.

El 3 de ese mes retornó a Lima en un vuelo comercial de Latam para reinsertarse en su trabajo dentro del área financiera de una entidad bancaria. Ella recuerda que en dicho viaje se sentó al costado de una pareja de franceses, quienes tenían síntomas de gripe.

“No sé exactamente dónde me contagié pero yo sospecho que fue en ese avión. El día 8 fui al estadio a ver un partido de fútbol. Al día siguiente sentía mi cuerpo pesado, comencé a estornudar con flema, luego vino la fiebre”, cuenta a Perú21.

¿CÓMO LOGRÓ RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA POR EL CORONAVIRUS?

Desde el primer momento, María Cristina buscó ayuda médica para realizarse la prueba de descarte de COVID-19. Acudió en más de una oportunidad a una clínica privada, fue al hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud (Minsa), también al hospital Guillermo Almenara hasta que luego de varios días fue atendida en el Rebagliati.

“Tuve que ponerme fuerte, tenía ya siete días con fiebre alta que no me bajaba ni con ibuprofeno ni con paracetamol y nadie me decía nada, solo me pidieron que me aísle en mi casa hasta que me hicieran la prueba, eso fue lo que hice.Tenía un problema adicional, si bien soy joven estaba con sobrepeso”, relata.

El 14 de marzo, cuando se encontraba en una clínica por inicios de neumonía, uno de los médicos le confirmó que la muestra tomada por el Minsa había dado positivo para coronavirus.

El 19 de marzo una cama de hospitalización del Rebagliati quedó disponible para recibirla. Dijo que en el traslado estuvo acompañada de su padre dentro de la ambulancia, donde no se aplicaron protocolos de seguridad. Una vez en el hospital le explicaron que sus pulmones iban a colapsar y debía ser entubada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Una enfermera me pidió que sea consiente de que esta enfermedad era nueva y por mas que tenían a los especialistas, no todos los pacientes salían. Me dijo que use mi celular para despedirme de mis familiares y seres queridos. Fue muy duro pero nunca perdí la esperanza. Hice una videollamada y les prometí que volvería. Esa siempre fue mi mentalidad”, rememora conmovida.

¿UN ENCUENTRO CON DIOS?

Durante 21 días, desde aquella videollamada, María Cristina ignoró todas las medidas que se habían levantado en el país para frenar el avance del virus que atentaba en contra de su vida.

Cuarentena obligatoria, disposición de clases a distancia durante lo que resta del año, habilitación del teletrabajo en diversos sectores e incluso desconocía que su padre, un oficial del Ejército en retiro de 65 años de edad, había sido internado en el Hospital Militar por el mismo mal.

Ya recuperada, cuenta que durante ese periodo tuvo varios sueños donde sintió un acercamiento hacia Dios.

“Tuve muchos sueños donde siempre escuchaba una voz. Nunca vi a nadie, ningún rostro, pero yo sentía que esa era la voz de Dios y me ponía diferentes pruebas que yo debía superar para seguir con vida. Recuerdo que cuando estuve muy cansada me dijo que solo Èl tenía poder sobre mi vida. No me rendí”, detalla la joven.

Así, luego de haber permanecido inconsciente durante casi todo el estado de emergencia, María Cristina volvió a la vida como ella misma lo define.

-Volteé a cabeza a la derecha y vi al padre Luis Núñez, quien llevaba más tiempo internado. Él me dio la bendición por el vidrio. Para mí fue un soplo de vida levantarme de ese estado, cuando pregunté la fecha me dijeron que era Jueves Santo. Me percaté que no podía mover la mano derecha ni el pie izquierdo, tenía también una escara muy grande pero estaba viva y era todo lo que importaba”.

UN NUEVO COMIENZO, DE VUELTA A CASA

Para esta paciente, los médicos intensivistas que le salvaron la vida fueron los doctores Rollin Roldán y Richard Lainezel, expertos en ventilación mecánica, quienes se encargaron día y noche de su tratamiento en las salas de UCI del hospital Rebagliati.

-Esos doctores salvaron mi vida. Les dije que pasada la pandemia me gustaría reunirme de nuevo con ellos, para darles las gracias. Me dijeron que esperaban estar ahí para cuando todo haya pasado.

A la salida del nosocomio, la mañana del 22 de abril, su hermana mayor, Jessica, la esperaba fuera con el resto de su familia con sus globos de bienvenida.

“Toda mi vida cambió pero yo decidí borrar el dolor y solo quiero transmitir es que esto es una guerra de fe. Hay que cuidar de los médicos y de nuestras vidas. Ahora tengo una alimentación más saludable, el solo hecho de ver a mi familia es una bendición”, dice María Cristina, quien desde entonces viene cumpliendo terapias físicas de manera online para completar su recuperación. Recuperar la vida es volver a vivir, y ahora mejor.

