Un grupo de familiares de agentes de la Policía Nacional denunciaron malas gestiones y la falta de apoyo en el tratamiento médico que recibieron sus seres queridos cuando mostraron síntomas de COVID-19 y fallecieron días más tarde.

De acuerdo con un informe de Punto Final, es el caso del suboficial Hugo Pampa Mallqui, que con más de 20 año en la institución, quien entró en condición crítica al hospital María Auxiliadora el pasado 7 de mayo, pero fue trasladado horas después a una clínica local donde fallecería por falta de un respirador mecánico.

“Nos dijeron que no nos preocupemos, que la cama y el respirador lo iba tener mi padre. Nos enteramos que lo iban a llevar a la Maison de Santé. Yo asumía que allí iban a tener los implementos. En la clínica yo veo a mi papá bajar en silla de ruedas”, explicó su hija Mary An Pampa, que denuncia que luego se enteró que la clínica no tenía los equipos para tratar a su familiar.

“¿Por qué nos ocultaros esa información? Nosotros no vamos a ser locos de dejar a mi padre sabiendo que no tienen las herramientas para salvarlo. Hubiera esperado, pero no dejarlo morir como están dejando morir a tantos policías. Esto es lo que me duele, lo que me atormenta. Como estuvo sufriendo en esa clínica sin tener los cuidados que corresponden", sostuvo.

Otro caso mostrado por el dominical es el del suboficial Orlando Vásquez, con 27 años de experiencia, quien llegó con la enfermedad al Hospital PNP Augusto B. Leguía. “Yo siento que lo dejaron morir”, explicó su viuda Luzmila Nuñez, quien asegura que llegó al centro de salud a las 7 p.m. del pasado 5 de mayo y recién fue atendido a las 3 a.m. del día siguiente.

Según el testimonio de Nuñez, su esposo fallecería el pasado 11 de mayo luego de que los doctores le dijeran que necesitaba un respirador. Ella dijo a Punto Final que logró comunicarse en varias ocasiones con su pareja y que este denunció que no recibía medicamentos.

El informe de Punto Final señaló que 115 policías han muerto por COVID-19 desde que inició la emergencia sanitaria y se calcula que hay más de 5.000 contagiados.

“Hemos tomado medidas extraordinarias. Encontramos 25 camas en el hospital central de policía, hoy hay 78. La proyección es que la primera semana de junio tengamos 300 camas”, ha explicado hace unos días el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, luego de una serie de denuncias por fallas en la atención médica a policías.

Esta mañana, Rodríguez junto al presidente Martín Vizcarra visitaron los ambientes del Hospital de la Policía Nacional, Augusto B. Leguía, ubicado en el Rímac, donde se brinda atención a los agentes policiales con diagnóstico de COVID-19.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus Perú: apps de delivery podrán operar a partir de mañana

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

"