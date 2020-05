La empresa Enel informó que actualmente el servicio eléctrico en la zona de Santa Marina Norte, en el Callao, estará suspendido hasta las 5 p.m. de este sábado 30 de mayo.

A través de un comunicado, la empresa detalló que debido a inconvenientes en los circuitos de baja tensión que proveen energía a la zona, se dispuso el corte del servicio desde las 9 a.m. de hoy.

“Un equipo de emergencias iniciará trabajos de reparación esta mañana, debiendo interrumpir el servicio eléctrico de 350 clientes entre las 09:00 a.m. y 5:00 p.m.”, precisa el comunicado.

Las vías afectadas serán la Unidad Vecinal Santa Marina Norte, desde el bloque 12 al 31, y Jr. Supe, cdras. 1, 2 y 3.

Para este sábado también está previsto el corte del servicio eléctrico en algunas zonas de los distritos de San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. – 4:00 p.m.), Carabayllo (10:00 a.m. – 5:00 p.m.), Ventanilla (10:00 a.m. – 5:00 p.m.) y El Agustino (9:00 a.m. – 5:00 p.m.).

La empresa pidió la comprensión de sus clientes y reiteró que siguen trabajando en campo durante esta emergencia para garantizar que cuenten con un servicio eléctrico de calidad.

