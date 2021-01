Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), señaló que el gremio no está de acuerdo con el uso del oxígeno medicinal sin un control médico. Esto, lo dijo en referencia a algunas familias que han optado por manejar este recurso de forma domiciliaria para el tratamiento de pacientes COVID-19, que presentan problemas respiratorios.

“Particularmente, no estamos de acuerdo que el oxígeno se pueda manejar de forma domiciliaria sin control médico. Como todo medicamento o fármaco puede tener efectos adversos y tiene que ser monitoreado, pero ahora el sistema está colapsado y la mayoría ha optado por tener su balón de oxígeno en casa”, afirmó Valverde en entrevista concedida a RPP.

En esa línea, dijo comprender que esta situación ocurre al colapso del sistema de salud y de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el país debido al incremento de casos graves con motivo de la segunda ola por coronavirus. No obstante, dijo que de todas formas se debe optar por un seguimiento médico del paciente durante su tratamiento en una vivienda.

“Las indicaciones de vida: si el paciente está saturando por debajo de 94% ya de ahí debe hacerse un seguimiento médico a nivel domiciliario para ver como evoluciona el paciente. No todo es saturación de oxígeno. Hay que evaluar signos vitales, estado de consciencia, si el paciente está haciendo mucho esfuerzo por respirar, entre otros”, refirió.

El último jueves, el Ejecutivo promulgó la Ley 31113, que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados del país. La norma fue publicada este 21 de enero en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Colapso del sistema de salud

De otro lado, cuestionó que los primeros niveles de atención no estén funcionando adecuadamente en plena segunda ola por COVID-19. “Vemos que cada día que llegan más pacientes en situación muy delicada. Definitivamente nuestros niveles de atención desde el primer y segundo nivel no están operativos como deseamos. No hay una detección temprana de caso, no hay un seguimiento de pacientes que tienen factores de riesgo, y esto hace que lleguen pacientes a hospitales nacionales donde estamos colapsando”, dijo.

“Las camas hospitalarias cada día más siguen llenándose de pacientes que inclusive con necesidades de ventilación mecánica de manera temprana. Esto hay que evaluarlo, esta segunda ola viene con otro tipo de síntomas y viene con una velocidad muy rápida de la enfermedad que llegan rápidamente a la dependencia de oxígeno, y necesidad de la ventilación mecánica”, agregó.

Asimismo, el titular de la Sopemi consideró que pese a el contexto de incremento de las cifras de la pandemia aún se trabaja en los centros de salud de país tal como se realizó en la primera ola de COVID-19. “A mi entender y el entender de la sociedad no hay niveles de atención adecuados del primer nivel hasta el tercer nivel, y seguimos trabajando con la misma dinámica de la primera ola. En el nivel hospitalario, lo único que se ha hecho es mejorar los sistemas de oxigenación, ni siquiera habido una política adecuada de recursos humanos que es importante”, acotó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Marilú Martens directora de CARE Perú