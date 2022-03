El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante la jornada de 36 horas seguidas de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) desarrollado el sábado 26 y domingo 27 de marzo en Lima y Callao se aplicaron 380 mil dosis de las 400 mil que tenían como meta.

“Este fin de semana hemos estado haciendo 36 horas continúas de vacunación. Nos habíamos programado 400 mil dosis para ser aplicadas de las cuales hemos llegado a 380 mil. Estamos en un 95% de avance”, detalló el viceministro de Salud Pública, Jorge Antonio López.

Por su parte, la directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, invitó a la ciudadanía a seguir acudiendo a los diversos vacunatorios de la capital y en regiones para recibir su dosis correspondiente.

“Nosotros hemos hecho una actividad maratónica denominada el ‘Barrido de vacunación’ con 36 horas de inoculación, este proceso continúa y quiero invitar a todos los ciudadanos para que sigan participando en los puntos fijos”, instó.

Minsa sobre proceso de vacunación contra COVID https://www.latina.pe/noticias

Comentó que además de la inoculación contra el COVID-19 en los vacunatorios, el Minsa también está aplicando otras estrategias como la vacunación casa por casa en zonas focalizadas. “Hoy por ejemplo estamos en Cristo Salvador y vamos a estar caminando para poder cubrir a todas las personas que aún no han recibido su vacuna. Tenemos una brecha de casi tres millones de peruanos que no han recibido su primera dosis y hay casi nueve millones que no han recibido su tercera dosis”.

Sobre las razones por las que la ciudadanía habría dejado de acudir a los centros de vacunación, la funcionaria detalló que algunos padres de familia dejaron de llevar a sus hijos a vacunarse debido a que estaban contagiados de COVID-19 o porque tenían algún pariente enfermo.

“Otra de las razones es porque se relajaron las medidas. Sin embargo, ahora al decretarse una restricción obligatoria de que toda persona a partir del 1ro de abril deba presentar su carné con tercera dosis se están vacunando”, aseguró.

Por último, Elena Martínez recordó que los mayores de 18 años reciben como tercera dosis la vacuna AstraZeneca, mientras que los jóvenes de 12 a 17 años la del laboratorio Pfizer.

VIDEO RECOMENDADO

Minsa: Más de 4 millones de peruanos no tienen ninguna dosis de vacuna contra COVID-19 https://www.latina.pe/noticias