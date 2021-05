Reportan largas colas de adultos mayores en centro de vacunación en Chorrillos | VIDEO

Gran malestar en adultos mayores y sus familiares causaron las largas colas registradas esta mañana en un centros de vacunación contra el coronavirus ubicado en Chorrillos.

Según reportó Canal N, en las afueras del colegio Pedro Ruiz Gallo las personas denunciaron desorganización y demoras pues no había colas diferenciada entre adultos de 70 y 80 años, ni tampoco entre personas programadas y reprogramadas para recibir inoculaciones.

Las personas que hacían fila también reclamaban que hubiera diferenciación entre las personas que reciben la primera y segunda dosis de la vacuna.

“Vamos a ayudar a los pacientes postrados para que vayan avanzando, vamos a crear una nueva brigada para que se guarde la distancia y el camino quede libre. (...) El detalle es que muchos vienen en la fecha que no les corresponde. A veces son pacientes que no les toca ahora, muchos no respetan el horario”, aseguró Alexander Céspedes, representante de una de las brigadas de los equipos vacunadores del local de Chorrillos.

“Tenemos entre 1.800 y 2.000 vacunas por lo general. Cada brigada está vacunando a 120 personas aproximadamente”, precisó.

Una situación similar se vivía en las afueras del Parque de las Leyendas, en San Miguel, donde usuarios de redes sociales comentaban lo largo de la cola tanto en en la vacunación para personas que acuden de pie como en autos.

Las personas hacen cola para vacunarse, en las afueras del Parque de la Leyendas en San Miguel. (Jessica Vicente/@photo.gec)

“La cola para vacunarse en el Parque de las Leyendas es infinita! Da la vuelta por Av. Venezuela hasta Av. Faucett. @EsSaludPeru @Minsa_Peru. ¿Qué pasó?”, escribió el usuario Erik Tanaka.

La cola para vacunarse en el parque de las leyendas es infinita! Da la vuelta por av. Venezuela hasta Av. Faucett. @EsSaludPeru @Minsa_Peru qué pasó? — Erik Tanaka (@riktanaka) May 9, 2021

Otros usuarios reportaban que el final es por el llegaba hasta la sede del Hospital Naval y que seguía creciendo.

