La ministra de Salud, Pilar Mazzetti , pidió calma ante el reporte del descenso que se viene registrando en el número de fallecidos por día al sostener que los números del avance de la pandemia suelen cambiar en cualquier momento. En los últimos tres días, la cifra diaria de fallecidos por COVID-19 fue menor a 200.

En declaraciones a la prensa, la titular del Minsa consideró que la disminución de muertos por este virus podría responder a las actitudes que viene tomando la ciudadanía para evitar contagios como el mayor uso de mascarilla y mantener el respectivo distanciamiento social en un lugar donde se reportan varias personas. Por ello, pidió no llevar al relajamiento de los cuidados que se están tomando.

“Lo que pido es calma y no ser triunfalistas y esto tiene que ser muy claro. Todos tenemos que tomar con serenidad esta disminución inicial de cifras. En epidemiología y salud, las cifras pueden cambiar en cualquier momento. Pienso que el hecho que la ciudadanía sí esté tomando en serio las cosas que suceden, nos ayuda muchísimo. Cuando vamos por la calle todo el mundo está tomando precauciones”, indicó.

También dijo que un segundo aspecto para que la cifra de fallecidos haya disminuido es porque el sector que lidera continúan en el trabajo de reforzar el primer nivel de atención de salud a través del plan Tayta con apoyo del Seguro Social de Salud (Essalud).

La ministra también tomó con cautela el ranking que señala que el Perú es el país con mayor número de muertes por cien mil habitantes. Mazzetti explicó que dos factores explican ello: que en el Perú se considera como muerto por COVID-19 a toda persona que fallece - por causa no violenta-, y, además, el país cuenta con el Sinadef del Minsa, que es uno de los mejores sistemas de registro que se tiene en Latinoamérica.

“Nosotros registramos desde los celulares de los médicos en los lugares más alejados (lo que no se hace en otros países). La persona que fallece y que no sabemos la causa se le pone el diagnóstico de COVID-19 para proteger a la ciudadanía. Del caso de Los Olivos, de las 13 personas fallecidas 11 estaban positivas. ¿Qué iba a decir su certificado de defunción? Va decir COVID y esas personas van a pasar a engrosar la fila de fallecidos con COVID que no es lo mismo que fallecidos por COVID”, aclaró.

La ministra viaja a Tacna a inspeccionar la lucha contra la COVID-19 en esa región, donde el Minsa, el gobierno regional y los municipios despliegan la atención de primer nivel para la detección y apoyo médico temprano a los contagiados por la enfermedad y para ampliar la capacidad hospitalaria. Actualmente, se desarrolla en Tacna un Plan Tayta Ampliado.

La titular del Minsa dijo que con Tacna se tiene una deuda debido a que en los primeros meses de la pandemia la región aportó ventiladores mecánicos para otras zonas del país en crisis y ahora el país empieza a devolvérselos.

