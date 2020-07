La Policía Nacional del Perú (PNP) e inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutran) realizaron una operación de fiscalización al transporte interprovincial en la carretera Panamericana Sur. Esto ocurre en el día 123 del estado de emergencia decretado para mitigar el avance del coronavirus en el país.

La jornada en el marco del plan “Viaje Seguro 2020” busca constatar el cumplimiento del reinicio de las actividades para trasladar de forma adecuada a los pasajeros en la vía nacional. La superintendenta Patricia Cama indicó que sancionarán a vehículos que no cuentan con autorización para realizar esta actividad.

Desde el peaje de Villa, explicó que en diversos puntos del país el personal de Sutran supervisará el correcto cumplimiento del protocolo, especialmente en el uso obligatorio de mascarillas y protectores faciales por parte de los pasajeros durante todo el trayecto del bus.

“Si no cumplen con los protocolos vamos a suspender el viaje. Eso va a perjudicar a los pasajeros. Los usuarios no deben permitir que no se supere el aforo permitido. Como sanción al conductor se le suspende la licencia, se le aplica una multa y se le abre un proceso sancionador. Los dos últimos se aplican a la empresa”, explicó.

Por su parte, el general PNP, Jorge Luis Angulo, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, informó que son más de 550 unidades que se han desplegado en todo el país para reforzar la seguridad en las vías nacionales.

“Estamos aplicando con la Policía de Carreteras la estrategia convoy seguro para evitar que los conductores de los buses y pasajeros sean víctimas de asaltos y robos. Además, trabajamos con Sutran para que las unidades de viaje formales puedan ser monitoreadas por GPS”, indicó para TV Perú.

Sutran informó, el último miércoles, que se desplegaron 1.000 inspectores en las 18 regiones del país donde operará este servicio, para verificar que los transportistas cumplan con el respectivo protocolo sanitario, y los requisitos exigidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el reinicio de actividades.