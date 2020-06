Los miles de pacientes con enfermedades crónicas y preexistentes se encuentran viviendo un drama en medio de la pandemia del COVID-19, esto por la falta de atención a consultas externas en hospitales públicos.

De acuerdo con un reportaje de Punto Final, los millones de pacientes crónicos del país son enviados de un hospital a otro sin recibir ningún tratamiento, pues la atención de los enfermos se ha priorizado a quienes tienen el nuevo coronavirus.

“No nos atienden, todo los casos son referidos a la enfermedad [COVID-19]. Si no tienes fiebre, tos, no te atienden”, explican los familiares de doña Vicenta, una mujer que se solía atender en el hospital Almenara, pero que fue enviada al hospital Rebagliati, donde solo le hicieron un triaje y le indicaron debía volver a su hospital de afiliación.

También es el caso de Doña María Isabel, una mujer con artrosis y osteoporosis, que no puede recibir tratamientos en el hospital Hipólito Unanue, y donde denuncia le dijeron que hay fecha de reinicio en los consultorios. “Me duele la cabeza, la vista se me nubla. No tengo apetito”, asegura.

Filiberto Pantigoso, de 78 años, es otro caso que toca el dominical. Se trata de un paciente con hipertensión y diabetes, y que se trata en el Hospital Central de la Policía. “Tengo que poner mis recursos económicos, que no son muchos, en mi atención, mi insulina. Soy dependiente de insulina. A veces llega un momento que no tiene ganas de vivir”, afirma.

“Necesitamos ampliar consultorios porque estas patologías crónicas nos están ganando. Estamos llevando a pacientes que son hipertensos y diabéticos vayan a falla renal. Y finalmente vamos a tener pacientes con más insuficiencia renal que generarán más costos a los servicios de salud”, explica Clarisa Piminchumo, jefa del departamento de medicina del hospital Santa Rosa.

En dicho hospital se atendía antes de la pandemia a 1.200 por día en diferentes especialidades. Ahora solo atienden a un 10% por medio de la teleconsultas.

La red de apoyo Amanchay, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ha logrado identificar a más de 200 mil pacientes crónicos que no reciben atención médica.

La iniciativa se ha realizado en Lince, Jesús María y San Juan de Lurigancho.

VIDEO RECOMENDADO