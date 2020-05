Volvieron a sus funciones. Los trabajadores del mercado ‘La Paradita’ en La Victoria volvieron a activar sus negocios pese a las indicaciones del Gobierno y las advertencias de el alto riesgo de un contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Nos mata el virus o nos mata el hambre”, expresó una de las comerciantes, quien aseguró ser madre de unos pequeños y que por ellos se ve obligada a salir a trabajar.

Otra mujer manifestó que no ha recibido los subsidios otorgados por el Estado, es así que decidió salir a trabajar pese a pertenecer al grupo vulnerable frente al virus. “Ya no vendemos como antes, lo que ganamos no nos alcanza para comer”, dijo preocupada y señaló que debe mantener a su hijo enfermo.

Mientras, otro ambulante indicó que sus ahorros solo lo dejaron sobrevivir una semana y que incluso fue víctima de un robo en medio de su necesidad, por ese motivo regresó a su puesto en ‘La Paradita’.

NO HAY ACUERDO

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló esta mañana que aún no se llega a una acuerdo sobre la reubicación de los comerciantes de ‘La Paradita’ al distrito de San Anita. El burgomaestre indicó que el alcalde de dicho distrito, José Luis Nole, se sigue oponiendo al traslado de los vendedores a la ‘Tierra Prometida’.

“Nos hemos reunido con el alcalde Forsyth, de La Victoria, y el alcalde Nole, de Santa Anita. Tuvimos una reunión larga, hemos barajado varias posibilidades, sin embargo, hasta el momento, no tenemos un acuerdo. El alcalde de Santa Anita está bastante cerrado a la posibilidad de llevar a los comerciantes de La Parada a la zona de ‘Tierra Prometida’”, sostuvo Muñoz.

