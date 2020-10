La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó este lunes que no existen hasta la fecha ensayos clínicos de una candidata a vacuna contra el COVID-19 para ser aplicada a niños. En ese sentido, precisó que en la actualidad no hay una vacuna que sería aplicada a menores de edad.

En declaraciones a los medios tras participar de la ceremonia por el Día de la Medicina Peruana y el 85° Aniversario del Ministerio de Salud, detalló los grupos poblacionales a los que se tiene previsto inmunizar contra el coronavirus: personal de salud, seguido por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, seguido de adultos mayores, entre otros.

“La vacuna se hace para todas las personas que tienen que vacunar y que atienden. Se hace para las personas que están en riesgo como las personas mayores, y se hace para el resto de las personas. No se vacuna a los niños, por ejemplo. Por qué no podemos vacunar a los niños, porque no hay vacunas para los niños. No ha habido ningún ensayo que se haya hecho para niños por eso no vamos a poder vacunar a los niños”, señaló Mazzetti.

“Tampoco se vacuna a aquellas personas que tengan enfermedades activas que puedan debilitar sus defensas y tampoco se vacuna a aquellas personas que se encuentren en este momento con infecciones activas”, agregó.

De otro lado, la titular del Minsa afirmó que se está avanzando en tratar de obtener la vacuna a tiempo y evitar la propagación del COVID—19. Remarcó que ahora vienen ya aplicando el sistema de vacunación de otros virus y que ayudará a mejorar este proceso.

“Todos en el país estamos avanzando para tratar de tener la vacuna en su momento y han visto como les he explicado. Es más, estamos usando el sistema de vacunación, como saben que desde julio empezamos a vacunar a niños y personas mayores porque algún día el coronavirus será una vacuna más. Por eso tenemos que estar preparados para esa vacunación”, explicó.

Asimismo, aclaró que el tema de pagos para adquirir la vacuna contra el nuevo coronavirus es un proceso que continúa desarrollándose. Detalló que estos adelantos están previstos y se espera la publicación de un decreto que permita rapidez en estas gestiones.

“Gracias a la pandemia ¿Qué ha habido en administración pública? Que los trámites se están haciendo mucho más rápido y eso es real. De esos trámites que tienen que ver con pagos tenemos solo uno y esperamos que salga el decreto para hacer los pagos correspondientes. Hemos avanzando sumamente rápido. ¿Saben cuánto se toma para iniciar un ensayo clínico? En seis meses. ¿En cuánto lo hicimos? En 10 días”, precisó.

