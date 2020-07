Ante el inicio de los viajes interprovinciales, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) estableció un rango de multas para los conductores del servicio de transporte terrestre, y para los operadores del terminal que incumplan los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19.

Mediante el Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicada esto este sábado en El Peruano, se establece las obligaciones que deben cumplir los conductores y los operarios del servicio de transporte terrestre. Además, las multas si incumplen con estas medidas, las cuales van desde S/430 hasta S/2.150.

Obligaciones del conductor

-Utilizar la mascarilla y el protector facial, según corresponda, durante la conducción de un vehículo del servicio de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.

-Conducir un vehículo del servicio de transporte, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC, cumpliendo lo siguiente:

a) Con el aforo del vehículo, transportando únicamente usuarios sentados como máximo en un número igual al número de asientos señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular, y no permitiendo en ningún caso el transporte de usuarios de pie.

b) No utilizar los asientos señalizados o que no pueden ser empleados en el vehículo.

c) Que el vehículo cuente con cortinas de polietileno u otro material análogo implementado por el transportista para el aislamiento entre asientos.

d) Que los usuarios utilicen, durante el servicio, mascarilla y protector facial.

- Conducir un vehículo del servicio de transporte, cumpliendo con las demás disposiciones comprendidas en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.”

Obligaciones de los operadores de terminales terrestres

Estas son las obligaciones que deben cumplir los operadores de los terminales, estaciones de ruta, terminales de carga y talleres de mantenimiento:

-Operar la infraestructura complementaria de transporte observando las medidas mínimas de limpieza, desinfección y aforo establecidas en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.

-Proporcionar a su personal mascarillas para la prestación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.

-Operar la infraestructura complementaria cumpliendo las demás disposiciones de los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.”

La resolución precisa que las autoridades competentes pueden impedir el inicio o la continuación del viaje por las razones de seguridad, siguientes:

-Si incumple con el aforo del vehículo del servicio de transporte transportando usuarios que exceden el número de asientos señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular y/o transportando usuarios de pie, y/o el vehículo del servicio de transporte no cuente con los asientos señalizados que no deben ser utilizados, y/o el vehículo del servicio de transporte no cuente con las cortinas de polietileno u otro material análogo para el aislamiento entre asientos.

-Si el vehículo del servicio de transporte no haya sido limpiado y desinfectado, conforme con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.

-Cuando no se haya proporcionado al conductor, a la tripulación y al cobrador, la mascarilla y el protector facial para la prestación del servicio de transporte, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.

-Cuando no se haya realizado el control de temperatura a los usuarios con termómetro infrarrojo, antes del embarque al vehículo, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.

Retención de licencia de conducir y suspensión del servicio

La norma señala que las autoridades competentes retendrán la licencia de conducir y suspenderán el servicio del transporte si el conductor maneja un vehículo del servicio de transporte sin utilizar la mascarilla y el protector facial.

Además, por conducir un vehículo del servicio de transporte sin cumplir con el aforo al transportar usuarios que exceden el número de asientos señalados y/o usuarios de pie, y/o utilizando los asientos del vehículo señalizados o que no pueden ser empleados, entre otras medidas antes mencionadas.

Entre las disposiciones complementarias, el MTC estableció que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, en el marco de sus competencias, realizarán las actividades de fiscalización para verificar el cumplimiento los mencionados lineamientos.

Tabla de multas para las infracciones del transportista

Estas son infracciones del transportista. (Captura: Normas Legales / El Peruano)

Infracciones del conductor

Infracciones del conductor. (Captura: Normas Legales / El Peruano)

Infracciones del operador de infraestructura complementaria de transporte

Infracciones del operador de infraestructura complementaria de transporte. (Captura: Normas Legales / El Peruano)

