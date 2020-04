Últimas noticias de hoy 13 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 29 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,8 millones de casos de contagios en 192 países y más de 114 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 7 519 casos positivos de 76 506 pruebas realizadas y 193 fallecidos en el Perú.

Luz María Ñaupari no supo nada de su padre desde la tarde del último viernes cuando lo ingresó de emergencias al hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, por fiebre alta y desvanecimiento. Debido a los síntomas sospechosos de coronavirus, días antes lo había llevado al hospital Dos de Mayo, donde le diagnosticaron una simple gripe y lo enviaron a casa.

En horas de la mañana de hoy recibió una llamada donde le confirmaron que su padre había muerto a causa de esta nueva enfermedad, pese a que nunca se le realizó el descarte. Ahora denuncia que para retirar y cremar su cadáver se le está exigiendo el pago de S/2,800 en efectivo, cuando este gasto debe ser asumido por el Gobierno.

“En el hospital nos quieren cobrar por la cremación. La doctora Angélica Lazo de Epidemiología del Casimiro nos brindó un teléfono. Cuando llamamos, una persona de una funeraria nos dijo que si teníamos S/2,800 soles ellos podían venir en 30 minutos a recoger el cuerpo. Mi mi padre está dentro del Seguro Integral de Salud (SIS)", explicó a Perú21.

Durante estos cuatro días, personal de dicho nosocomio le estuvo pidiendo que trajera pañales, pañitos húmedos, talco y cubiertos descartables, pero no le brindaron detalles acerca del cuadro que atravesaba su padre, un hombre de 67 años con hipertensión.

“Como me pedían cubiertos yo pensé que mi papá ya estaba comiendo. Yo pedí que le hagan la prueba más de una vez, nunca pasó. Hemos venido todos los días y nadie nos informó de su evolución. Él entro por falta de aire y ahora me dicen que falleció por neumonía a causa del coronavirus a las 5:00 a.m.”, manifestó notoriamente afectada.

Dijo que a fin de buscar una solución, se contactó con un crematorio, el cual le indicó que “no se deje sorprender, el gasto de la cremación de pacientes de COVID-19 lo cubre el SIS, tanto para asegurados como para no asegurados”.

Documento de defunción del paciente que confirma COVID-19. (Foto: Luz María Ñaupari)

“No tenemos el dinero, en el área administrativa nos dijeron que como no vamos a pagar entonces tenemos que esperar. Estamos en cuarentena, no hay carros para movilizarnos, yo vivo lejos, no voy a dejar a mi papá aquí pero cuánto tiempo más nos van a tener esperando”, expresó.

Agregó que luego de conocer que su padre habría portado el nuevo virus, se comunicó con la línea 113 de Infosalud para pedir que acudan a su casa, ubicada en el jirón Junín 945, a hacerle el descarte a los familiares que estuvieron en contacto con él.

“Ahí vive mi mamá de 65 años, un tío con problemas del corazón que tiene 70 años y dos niñas. Ellos viven en una quina, a pesar que le he explicado al Ministerio de Salud (Minsa) la gravedad del caso me dicen que debo esperar 15 días para que les hagan la prueba. No quiero perder a mis demás familiares”, sostuvo Ñaupari .

HOSPITAL CASIMIRO ULLOA SE PRONUNCIA

Tras exponer esta denuncia ante la oficina de comunicaciones del hospital Casimiro Ulloa, el nosocomio indicó que se encuentra realizando los tramites pertinentes de los papeles del fallecido y que no es cierto que se estuviera realizando algún cobro indebido.

El establecimiento indicó que en en las próximas horas, cuando concluyan las averiguaciones, remitirán las pruebas del caso. Asimismo, aseguró que la familia no deberá pagar los costos del retiro ni de la cremación del cadáver.

Hospital Casimiro Ulloa señaló que no se realizó cobro indebido a familia. (Foto: Luz María Ñaupari)

En tanto, Perú21 se comunicó con el teléfono brindado a la familia por una doctora del mencionado centro de salud. Al tener comunicación con el contacto, este indicó que se trababa de un número corporativo de la comisión encargada de ver el protocolo del manejo de cadáveres de pacientes COVID-19.

“Todos los hospitales tienen una oficina del SIS. Ellos asumen el gasto, pero también está la posibilidad de que la familia pague el trámite para que se haga de forma inmediata y luego ya coordina con el SIS cómo se va realizar la devolución del dinero”, precisó el colaborador.

SIS ACLARA SITUACIÓN

Después de tomar conocimiento sobre este caso, el SIS aseguró que financian todos los servicios fúnebres, de cremación y urna de las personas fallecidas por el nuevo virus.

“Aparentemente ha habido mala información o se entendió equivocadamente. En estos momentos la señora no va realizar ningún tipo de trámite porque todo tramite administrativo lo realiza el hospital”, informó la directora de Comunicaciones del programa, Rosa Rojas.

Dijo que “es importante que la gente sepa sus derechos y no se deje sorprender”. Recordó que en los cinco tipos de seguro que maneja el SIS, los familiares de pacientes fallecidos por COVID-19 no deben hacer ningún pago.

“Esto es para todos nuestros afiliados y para las personas en condiciones vulnerables”, refirió.

Por su parte, al ser consultado sobre el tema, el Minsa indicó que lo sucedido será notificado a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para esclarecer los hechos.

