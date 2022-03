La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, se refirió sobre las 4′449.30 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus (COVID-19) que están próximas a vencer, entre fines de marzo y abril, según alertó la Contraloría General.

En diálogo a RPP Noticias, recordó que el 28 de febrero vencieron 8.580 dosis y que al respecto -seguramente- responderán las autoridades que estuvieron realizando el proceso de vacunación durante ese tiempo.

“Quiero mencionar que nosotros hemos intensificado la vacunación. Todavía no llegamos al 31 de marzo, seguimos trabajando intensamente y lo que nos interesa es vacunar a las personas. Nosotros estamos usando todas las vacunas que están disponibles con una fecha correcta de la vacunación. Es decir, todavía no estamos llegando al 31, nosotros no tenemos ningún lote en Cenares que venza en marzo”, precisó.

COVID-19: Minsa reitera que están aplicando dosis con fecha correcta de vencimiento

“El hecho que hayan venido con fecha próxima, seguramente en su momento quienes adquirieron la vacuna tendrán que responder, pero lo que hace esta gestión es proceder a la vacunación de manera rápida. Nosotros todavía tenemos una brecha de una población de más o menos 9 millones que no se han aplicado la vacuna de tercera dosis”, añadió.

Consultada respecto a la propuesta de congresistas de diversas bancadas para que se elimine el uso obligatoria de mascarilla en espacios abiertos y que tampoco se pida presentar carnet de vacunación para el ingreso a establecimientos, María Elena respondió: “Nosotros el día de ayer publicamos el decreto supremo 030 donde se daban las medidas de restricciones, como es el uso obligatorio de la mascarilla, así como la presentación del carne con tercera dosis eso se ha dispuesto y personalmente lo que quiero decir es que las personas sigamos cuidándonos”.

En otro momento, la funcionaria informó que hoy, domingo 27 de marzo, saldrá un bus de la vacunación que recorrerá los distritos de San Martín de Porres Y Puente Piedra para poder acercar la vacunación a las zonas de conglomerados como mercados y lozas deportivas.

