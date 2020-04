El Ministerio de Salud (Minsa) adquirió 35 ventiladores mecánicos a una empresa que ya los había vendido a un hospital de Tacna a un menor precio. El costo de la compra ascendió a un total de S/6 millones 625 mil y los aparatos están incompletos y aún no están operativos.

Según ‘Cuarto Poder’, la orden de compra fue emitida el 19 de marzo y precisa que se trata de ventiladores mecánicos adulto pediátrico adquiridos a la empresa Trademedic SAC, marca Maquet, modelo SERVO AIR. El costo: S/179 mil por cada ventilador.

Los ventiladores llegaron al Hospital de Ate Vitarte el 21 de marzo. Según las denuncias, la directora de este centro de salud, Josefina Mimbela no las quiso recibir. Sin embargo, a las 7:30 de esa noche se firmó el acta de entrega, en donde no figura la firma de Mimbela, y en donde se deja en claro que tras una verificación a estos equipos le “faltan accesorios” y que en un “plazo por determinar se completarán” los mismos.

Sin embargo, el congresista Walter Rivera (Acción Popular) descubrió que 26 de estos ventiladores formaban parte de un lote que, mediante contrato suscrito el año pasado, ya había sido separado para el consorcio Salud Tacna, encargado de la construcción del hospital Hipólito Unanue de esa región.

Incluso, los aparatos costaban tres veces menos de lo que fueron vendidos al Minsa en plena emergencia por el COVID-19 (S/3 millones 160 mil, a S/56,469 y S/60 mil la unidad).

Asimismo, el contrato establecía que el consorcio Salud Tacna le daría a Trademedic un adelanto del 30 % del monto total a cambio de la entrega de cartas fianza y la presentación de facturas. Según ella, Trademedic nunca entregó esta documentación.

El consorcio Salud Tacna sostiene que a pesar de esto, llegaron a un acuerdo con Trademedic para cumplir el contrato. En enero de este año, pagaron un primer monto de S/ 658,615, por lo cual se les entregaron los primeros 15 ventiladores.

A su vez, se verificó la existencia de los 28 restantes en los almacenes de la empresa en Lima, que formaban parte del contrato por 43 ventiladores. Trademedic, le envía al consorcio los números de serie de estos aparatos, 26 de los cuales luego fueron vendidos al Minsa.

El 6 de marzo, el consorcio pagó a Trademedic otros S/159,920 y según ellos, se acordó un esquema de pago en 5 armadas, por los más de S/2 millones restantes, a ejecutarse a lo largo de todo este año.

Sin embargo, Trademedic resolvió el contrato unilateralmente el 13 de marzo pasado, aduciendo que el consorcio no había cumplido con sus obligaciones de pago y no se les había cancelado el dinero acordado. Posteriormente, el 18 de marzo presentó su propuesta económica al Minsa, donde los ventiladores ya no costaban S/56 mil, sino tres veces más, S/179 mil.

El 19 de marzo cerraron el trato vía adjudicación directa. Al respecto, los representantes de la empresa aseguraron que el incremento no es sobrevaloración, sino que el costo se ha adecuado a la oferta y demanda actual que existe por estos equipos en el mercado mundial.

La versión de Trademedic difundida hace unos días aquí.

