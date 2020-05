El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó este domingo que acudió al hospital COVID-19 ubicado en el distrito de Ate para acompañar a los 13 integrantes del personal médico de Iquitos que fueron trasladados a través de un vuelo humanitario realizado por el avión presidencial.

A través de su cuenta de Twitter, Zamora agradeció las gestiones del presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos, así como el apoyo del Ministerio de Defensa y aportes privados para el traslado de emergencia del personal médico.

“Luego de la gestión del presidente Martín Vizcarra y del premier Vicente Zeballos para el traslado de nuestros héroes de la salud desde Iquitos, me encuentro en el Hospital Covid-19 de Ate, junto a los médicos y enfermeras que acaban de arribar a nuestra capital”, escribió.

“Gracias al apoyo del Ministerio de Defensa y el aporte privado; un cuerpo altamente calificado del SAMU, trasladó con éxito un total de 13 colegas, miembros del equipo de salud de Loreto, los cuales son evaluados en este instante por triaje hospitalario para su posterior atención”, señaló.

Finalmente, Zamora reafirmó su compromiso con el personal médico y se comprometió a “brindar las mejores condiciones para su denodada labor”.





Horas antes el titular del Ministerio de Salud indicó este domingo que su cargo está a disposición del presidente Martín Vizcarra y aseguró que él seguirá “trabajando por el país” hasta que este lo disponga, en medio de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.

“Mi cargo está como el de todos los ministros a disposición del presidente de la República. Yo sigo trabajando por mi país. Yo soy médico y me duele la situación que está pasando Iquitos y la situación de las familias de los médicos. No estoy dándoles la espalda, mi compromiso está con todos ellos. Perder a médicos, enfermeras y compatriotas es duro para todos como lo es para mí y para ti”, sostuvo Zamora en diálogo con Canal N.

“Mi puesto está en manos del presidente de la República, me ha dado la confianza y estoy orgulloso que me la haya dado en un momento tan difícil. Mi presencia o no en el puesto no cambiará la situación que tenemos frente a la pandemia. El centro del debate debería ser cómo hacemos para mejorar la capacidad de nuestra salud pública”, agregó.

El titular del Ministerio de Salud tuvo estas declaraciones luego de que diversos gremios médicos pidieran su dimisión debido a que el pasado sábado en una entrevista con “Radio Exitosa” dijo "que desde el punto de vista constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros” al ser consultado sobre la situación que vive el personal de la salud contagiado en Iquitos.

