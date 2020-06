La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó el horario especial del servicio del Metropolitano para este 29 de junio, con motivo del feriado por festividad de San Pedro y San Pablo, en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno por la pandemia del COVID-19.

En un comunicado, la comuna capitalina indicó que solo operarán los servicios regulares A, B y C, de 5:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en sus recorridos habituales.

Respecto a las rutas alimentadores, estas funcionarán en el mismo horario, a excepción del servicio alimentador Gamarra, que ha sido suspendido por tiempo indefinido debido a la pandemia del COVID-19.

Corredores complementarios

La Municipalidad de Lima sostuvo que todos los servicios de los corredores complementarios operarán de 5:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en sus rutas frecuentes.

Asimismo, el municipio de Lima precisó que la restricción del aforo en los buses puede originar, principalmente en hora punta, mayor tiempo de espera al abordar las unidades. Sin embargo, indicó que es necesaria para evitar la aglomeración de usuarios y posibles riesgos de contagios por COVID-19.

Por último, instó a los usuarios del servicio a usar mascarilla, mantener la distancia mínima de un metro al abordar los buses y seguir las recomendaciones del personal de campo.

