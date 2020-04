[ACTUALIZACIÓN 5:30 P.M.]

Hace unos momentos, Essalud se comunicó con Perú21 para informar que debido al estado del paciente se ha convocado a una junta médica de emergencia para resolver el tema, la cual comenzó a las 5:00 p.m.

Agregó que debido a que el hospital Bartón es un anexo a la red, el caso no puede ser autorizado únicamente por ese sector.

[NOTA ORIGINAL]

Tenía más de 23 años de servicio en el sector salud cuando se contagió de coronavirus. El 5 de abril, un médico del hospital Rezola de Cañete de 58 años empezó a presentar síntomas sospechosos de esta nueva enfermedad, principalmente fiebre alta. Junto con su esposa, Milena Calderón, quien además es enfermera en la Dirección Regional de Salud del Callao, se mantuvo en aislamiento y se sometió a la prueba molecular de descarte.

El 8 de ese mismo mes, la fiebre y el malestar general lo obligaron a acudir al hospital Alberto Leonardo Barton, en el Callao, donde fue hospitalizado. Dos días después, recibieron los resultados del examen que arrojaron positivo para coronavirus.

Calderón explicó que desde ese momento su esposo presentó cuadros de depresión y decaimiento en el hospital. Al estar aislado, ella no podía visitarlo, entonces mantenían la comunicación a través de WhatsApp y mensajes de texto. La madrugada del 14 de abril, recibió una llamada del hospital Barton en la que le pedían que autorice el ingreso de su esposo a la Unidad de Cuidados Intensitvos (UCI), pues presentaba dificultad para respirar.

“Esperamos dos días hasta que finalmente lo ingresaron a la UCI, primero decían que él no ponía de su parte, pero bueno al final lo entubaron. Durante todo ese tiempo, mi esposo me dijo que estaba más tranquilo, y que solo iba a colaborar por mí y por mi hija. Estamos orando por su salud todo el tiempo, ya no hemos vuelto a hablar”, expresó a Perú21.

Los problemas se agravaron a partir de ese momento, cuando los médicos le informaron a Calderón que su pareja se encontraba en la fase inflamatoria de la enfermedad y que necesitaba un medicamento específico, el cual no había en el almacén del nosocomio y solo lo tenía la red del hospital Guillermo Almenara.

“El medicamento que necesita es tocilizumab, que es un componente que tiene una acción antiflamatoria. Esa medicina no la tienen en el Barton, yo he conseguido comprarla, pero no nos permiten ingresarla al hospital. El viernes hablamos de forma verbal, también he enviado un documento pidiendo que se considere como un medicamento indispensable para salvar la vida de mi esposo, pero no aceptan el uso de medicinas que vengan de afuera”, explicó.

Dijo que está dispuesta, incluso, a firmar un cargo de responsabilidad por las consecuencias que pueda traer el uso de este medicamento en su pareja. “De forma extraoficial me indicaron que el caso iba a pasar a asesoría jurídica, pero esto va demorar y para nosotros las horas son críticas, el riesgo de muerte de mi esposo es más que evidente”, sostuvo notoriamente afectada.

ESSALUD SE ENCUENTRA REVISANDO EL CASO

Calderón señaló que ya ha solicitado el apoyo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la misma red de Essalud.

“Por favor, pedimos que mañana haya una Junta Médica para que determinen si aún creen pertinente el uso del medicamento, y si es así, que se autorice, para eso es indispensable que se aperture el Protocolo de Manejo COVID-19 que maneja el hospital”, indicó.

Esta gestión podría ayudar a otros pacientes que también requieren medicación específica para combatir esta nueva enfermedad. “No es solo por mi esposo, el éxito de los médicos y enfermeros es que un paciente pase el menor tiempo posible en una camilla, si se autoriza esto podría ayudar a muchos".

Essalud indicó a este diario que se comunicarían con los familiares del médico. La entidad precisó que existen protocolos internos que se manejan a nivel de cada hospital y los “pacientes de COVID-19 tienen un tratamiento específico que no puede ser modificado de forma aleatoria”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR: ASCIENDEN A 15,628 LOS CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS

Coronavirus en Perú: Ascienden a 15.628 casos positivos de COVID-19 y 400 fallecidos 19/04/2020