Ante las aglomeraciones de los hinchas de Universitario de Deportes en el frontis del Estadio Nacional, sin respeto al distanciamiento social y sin el uso correcto de mascarillas, en varios casos, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, lamentó lo sucedido y calificó el hecho como “un crimen”.

En diálogo con Canal N, Mazzetti detalló que los clubes deportivos han tomado las medidas necesarias para evitar casos de contagios de COVID-19. Sin embargo, estas actividades deportivas han generado un descontrol entre los hinchas.

“Miren el esfuerzo que han hecho los clubes para respetar las normas, han conversado con diferentes ministerios y se han comportado como debe ser”, expresó.

“Lo que yo he visto es un crimen, es un crimen contra las familias que han estado ahí, si pudiéramos hacer seguimiento de todas las personas que han estado, en una o dos tres semanas qué vamos a ver en sus casas. El deporte es para hacernos más sanos, un comportamiento así nos enferma”, declaró Mazzetti.

Detalló que, si estos casos continúan en los próximos partidos, se tomarían decisiones más drásticas para evitar poner en riesgo la salud de las personas.

“Los organizadores del partido, han guardado todas las medidas. Hay que tomar medidas, yo creo que los directamente responsables de la organización deben dar una señal, porque si esto continúa, entonces aquellos que tenemos la responsabilidad de la salud de todos, tenemos que tomar medidas más drásticas y sería penoso”, sostuvo.

“Hay un Decreto Supremo que autoriza las actividades que son parte de las federaciones...si estas actividades ponen en riesgo la salud de las personas, se tendría que suspender ese artículo”, añadió.

FELICITÓ AL IPD

Sobre la decisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de suspender los partidos restantes de la fecha 7 del campeonato, previstos para este sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto, la ministra de Salud felicitó la medida.

“No me queda más felicitar la acción que han tomado, no se olviden que la entidad rectora de la salud es el Minsa para todos los subsistemas y en ese sentido no nos temblaría la mano si esto se repite”, detalló.

