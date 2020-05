Un grupo de más de 100 personas se encuentran varados en los exteriores del Grupo Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao, debido a que el vuelo humanitario que tenían programado por la empresa Latam para viajar a la región Arequipa fue cancelado.

“Nos han dado una hora para que nos retiremos porque ellos (personal del Grupo Aéreo) supuestamente no tienen conocimiento sobre el vuelo. Ayer pasamos la prueba de COVID-19 y todas las personas que estamos acá hemos dado negativo", indicó un afectado a Canal N.

De acuerdo al citado medio, en la zona se encuentran personas vulnerables, desde niños, adultos mayores, hombres y mujeres en sillas de ruedas.

“Nos dijeron que vengamos a las 6 a.m. porque 6:30 a.m. teníamos que salir para Arequipa. Estamos varados. Yo en particular tengo una fractura”, indicó otra agraviada.

Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó que la empresa Latam suspendió el vuelo programado por razones propias. Por lo que se procedió a informar lo ocurrido al Gobierno Regional de Arequipa para su difusión a los pasajeros considerados en dicho vuelo.

En ese sentido, el Indeci detalló que ellos no se hacen responsable y no aseguran la realización de los vuelos ofrecidos de forma gratuita.

De momento, la Latam no se ha pronunciado sobre las razones por las que canceló el vuelo humanitario que estaba programado para esta mañana.

Coronavirus en Perú: más de 100 personas esperan regresar a Arequipa tras cancelación de vuelo humanitario. (Video: Canal N)

