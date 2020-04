No respetar la cuarentena no solo puede provocar contagios y detenciones, sino también sanciones monetarias. “No es que salgo a una pichanguita con los amigos de barrio o voy al mercado a hacer vida social. Quien incumpla (el aislamiento social) será merecedor de una multa”, dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra, al anunciar la aprobación de un decreto que busca tener mayores herramientas para hacer respetar el estado de emergencia sanitaria, iniciado el 16 de marzo.

El mandatario remarcó que solo podrá salir una persona por hogar, cuando sea estrictamente necesario, para evitar las aglomeraciones que se han visto en los últimos días y que suponen un caldo de cultivo para el coronavirus, que ya ha causado 216 muertes en Perú. Se permite el tránsito para ir a mercados, farmacias y a entidades bancarias.

“Hay personas que van con sus hijos o parejas paseando en un parque. Todas las formas de infringir son potenciales formas de contagio. El decreto supremo solo ratifica la prohibición”, añadió. Las multas se vienen aplicando en países de la región como Colombia, Ecuador y Chile para quienes incumplen la cuarentena o salgan a la calle sin mascarillas.

TENDENCIA A LA BAJA

Vizcarra indicó que se requiere este esfuerzo para aplanar la curva de casos de coronavirus, que empieza a mostrar una tendencia a la baja. Dijo que los contagios por este mal ya suman 9,784 de un total de 87,116 pruebas aplicadas hasta ayer. “A pesar de que el número absoluto de casos positivos ha aumentado por el incremento de la toma de muestras, la tendencia es a la baja y se muestra en el caso específico de hospitalizados”, explicó.

Precisó que hace dos semanas la cantidad de pacientes hospitalizados por el COVID-19 crecía en 22% al día, pero en la evaluación hecha hasta ayer, esta bajó a 14%. “Hay una merma de casos hospitalizados”, detalló. Sobre el crecimiento diario de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Vizcarra también indicó que bajó de 22% a 17%. “Los expertos del Minsa indican que estamos llegando a un punto de inflexión”, resaltó. El número de fallecidos diarios, en tanto, pasó de 29% al 14%.

REALIDAD CULTURAL

Sobre este tema, el sociólogo Jerjes Loayza considera que la decisión de imponer las multas es factible en la medida que la población entienda y comprenda la necesidad de cumplir las restricciones en esta crisis.

“La gente hace todo a su alcance, culturalmente hablando, en lo referente a la salud, orden y formalidad, áreas que el Estado ha descuidado mucho. Es una buena medida, pero que no va a solucionar una realidad tan grande”, indicó a Perú21.

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés consideró que el anuncio de imponer las multas cuando sale más de un miembro de la familia es muy difícil de supervisar a diferencia de las salidas por género, que eran más fáciles de detectar, pero que aun así no funcionaron.

“El enunciado debería ser que estaría prohibido que dos personas o más caminen juntas por las calles. Es una medida de difícil aplicación que puede servir para el que está en la pichanga, pero no se va a poder intervenir a una mamá con su hijito”, añadió.

Indicó que otro factor a tomar en cuenta es el miedo de contagio que se percibe en la Policía para efectuar las intervenciones. “Los agentes tienen miedo porque carecen de equipos de protección y al interior de las comisarías duermen hacinados. Son pasibles de contagios y los mandan a patrullar, están cansados y preocupados”, aseveró. A esto se suma, añade, los casos de corrupción en la adquisición de equipos de bioseguridad.

CONTRALORÍA EN PNP

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció ayer que la Contraloría General de la República auditará todas las compras realizadas por la Policía durante el estado de emergencia.

“Se van a auditar todas las unidades ejecutoras de la PNP. La Contraloría tendrá todas las facilidades para realizar su trabajo de verificar las compras y si hay observaciones, tendrán que ser denunciadas”, afirmó luego de que se conociera, a través de un programa televisivo, que se habían hecho compras irregulares. Anunció la separación de todo el personal involucrado en ambos procesos.

TENGA EN CUENTA

El Gobierno informó que ayer se dieron más de 400 altas médicas hospitalarias a personas que contrajeron el COVID-19.

Las Fuerzas Armadas deberán vigilar que las personas infectadas cumplan el aislamiento en sus casas.

ANÁLISIS

“La desigualdad va a jugar en contra”

Mariana Alegre

Respecto a las multas, hay que ser cuidadosos en dos cosas. Primero, en su real implementación. Hay que establecer procedimientos, protocolos y filtros para evitar corrupción y abusos. ¿Cómo se sancionará? ¿Será la Policía? ¿Se pedirá DNI? ¿Se llevará a la gente a la comisaría? ¿Será un procedimiento digital? ¿Cómo se determinará que incumples con el aislamiento? Por ejemplo, yo puedo salir a la calle y mentir diciendo que estoy yendo a comprar.

Segundo, me preocupa cómo se va a aplicar en entornos vulnerables. Entiendo que hay distritos donde se podrían pagar, pero también otros habitados por personas que salen a vender porque no tienen qué comer y necesitan ingresos. Creo que la tremenda desigualdad que tenemos en el país va a jugar en contra. Las multas son correctas, pero no pueden acabar generando más perjuicio a quienes se han visto más afectados por la cuarentena.

