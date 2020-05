El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que las medidas implementadas actualmente por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país, continuarán aunque se levante la cuarentena que está prevista hasta el próximo domingo 24 de mayo, fecha en la que se termina el estado de emergencia.

“Hay una serie de medidas que van a continuar. Por ejemplo, las reuniones con aglomeraciones no podrán darse. No pueden haber clases en colegios, en universidades. No pueden funcionar restaurantes con atención al público. Los locales nocturnos, los cines, todo lo que sea aglomeración de personas no va a funcionar definitivamente por varios meses”, sostuvo en declaraciones a la prensa desde la región Tacna.

Asimismo, indicó que el horario de aislamiento social obligatorio que rige actualmente entre las 8 p.m. y las 4 a.m. en el país, a excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto que va de 4 p.m. a 4 a.m, se mantendrá.

“Incluso las restricciones para la circulación en las noches también van a continuar porque es ahí donde no se puede controlar”, aseveró.

“Este virus, esta pandemia está cambiando la situación, las costumbres, la vida de todos. Así que tenemos que cambiar, decir que el 24 regresamos a la normalidad, no. Hasta que no se derrote completamente (este virus) vamos a tener que seguir cambiando”, afirmó.

El presidente Martín Vizcarra, junto al ministro de Salud, Víctor Zamora, llegó a Tacna este sábado para realizar la entrega de equipos de protección personal, pruebas rápidas y ventiladores mecánicos en favor de los médicos que están trabajando en la primera línea contra la pandemia de coronavirus en esta región al sur del país.