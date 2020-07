El presidente de la República, Martín Vizcarra , descartó el último jueves un retorno a la cuarentena total por la pandemia del nuevo coronavirus en el país, que a la fecha reporta 333.867 contagios y 12.417 fallecidos. Esto ocurrió en el día 123 del estado de emergencia por el COVID-19 .

En declaraciones a radio Americana de Moquegua, el mandatario reiteró que estamos en un contexto donde se realizan acciones y se trabaja con el compromiso permanente de los ciudadanos del territorio nacional frente al COVID-19.

“No, nosotros creemos que estamos en una situación tal que con el compromiso permanente de la población de ahora no a futuro, es suficiente. Yo no veo, en función a la estadística e información científica que recibo, que estemos en una situación para que más adelante regresar a una cuarentena. Yo creo que la cuarentena nos ha sido útil porque nos ha enseñado nuevas formas de actuar, nuevas formas de comportamiento que estamos aplicando”, explicó.

“La cuarentena nos ha enseñado a ser responsables. Todos tenemos distancia social. Incluso he visto como ha mejorado no necesariamente Plaza Vea, no. Los mercados en La Paradita vemos que hay un distanciamiento, vemos que hay una conciencia cívica. Ese tipo de comportamiento es lo que va a evitar pensar en una futura cuarentena”, agregó el jefe de Estado.

En otro momento, Vizcarra afirmó que es posible que todos los ciudadanos sean afectados afectados por el coronavirus. “La enfermedad nos ha enseñado que este virus va a atacar a todos que nadie se va a salvar. Unos más temprano, otros más tarde, pero nadie se va a salvar. Entonces hay que estar preparados. No tenemos otra alternativa”.

Además, señaló que en julio las regiones donde se dispuso la cuarentena focalizada registran una disminución de las cifras de contagios. “El primer grupo (de regiones) que ya dijimos ya está en franco descenso, el segundo grupo Arequipa, Ica, San Martín y Huánuco ahora están en la parte del contagio y afectación de pacientes, pero todo indica que a fines de julio esas regiones van a comenzar a disminuir. Van a generar daños, lamentablemente muerte”, explicó.

“Luego viene el tercer grupo de regiones, no es que van a evadir el virus, demora, pero llega en esas regiones está Moquegua, Cusco, Puno, Tacna, Apurímac y Ayacucho es lo que consideramos el tercer grupo”, añadió.

