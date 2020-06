Esta madrugada se reportaron largas colas de ambulantes en los exteriores del parque zonal Huayna Cápac, situado en el distrito de San Juan de Miraflores. La implementación de estos espacios temporales tiene con fin albergar a un grupo de vendedores informales que comercializaban sus productos en calles y avenidas del Cercado de Lima y La Victoria en las conocidas ‘ferias mañaneras’. Esto ocurre en el día 92 del estado de emergencia por coronavirus.

En imágenes difundidas por América Noticias se observan dos largas filas en ambos extremos del club zonal. Varios de los ambulantes cuestionaron que el ingreso al espacio sea a partir de las 6:00 a.m. Sostuvieron que la venta de su mercancía siempre ha sido desde las cuatro de la mañana.

“Estoy desde las cuatro de la mañana. Antes estaba en Grau vendiendo. Soy informal, nunca he tenido puesto. El sábado pasamos por prueba rápida, y hoy tenemos que entrar, pero para mí es muy tarde. A las 5:00 a.m. debemos estar dentro porque la ‘feria mañanera’ es a las 4:30 a.m. Ahora debemos estar dentro. Ahora somos alrededor de 500 que ya pasamos las pruebas rápidas”, señaló una comerciante.

Por su parte, un contingente de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta el lugar para hacer cumplir el distanciamiento social entre los ambulantes y así evitar contagios de coronavirus. Además, de poner orden debido a que se reportó que algunas personas no respetaban las colas. “La señora hace pasar a toda su familia Deben hacer su cola según su hora de llegada. Estoy desde las 5. Todos aquí somos de [la Av.] Grau, somos confeccionistas”, señaló otro vendedor informal.

El matinal también presentó el panorama de esta madrugada en el Cercado de Lima y mostró un numeroso grupo de ambulantes que ocupan las avenidas Iquitos, Grau y sus alrededores. Ellos también se dedican al comercio textil y otros productos. Uno de los informales contó que realiza la venta de mamelucos porque necesita reunir dinero para poder retirar el cuerpo de su hijo de la morgue.

El último sábado, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que habilitó espacios temporales en el parque zonal Huayna Cápac, para más de 1.800 comerciantes informales que ejercían la venta ambulatoria de productos de temporada, como chompas, frazadas, pijamas, entre otros. Agregó que antes se les realizaron pruebas rápidas para descartar el contagio del COVID-19.

Detalló que cada uno de los comerciantes se comprometió a mantener su espacio limpio y ordenado durante toda la jornada laboral -de 6 a. m. a 1 p. m.-, a usar mascarilla, respetar las normas de distanciamiento social y no compartir su puesto asignado con otra persona.

