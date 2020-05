No todas son malas noticias. Este fin de semana, tres pequeñas guerreras nacieron fuertes y sanas en la clínica anexa al hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social de Salud (Essalud) destinado a atender gratuitamente a pacientes gestantes sin factores de riesgo durante la pandemia del COVID-19.

Se trata de Valentina, Antonella y Miranda, quienes fueron las primeras bebés en llegar al mundo en el nuevo centro de salud. El primer parto se produjo la madrugada de ayer. Abigail Sicha de 23 años estaba desesperada, junto a su pareja, y en pleno toque de queda tomaron un taxi desde San Juan de Miraflores hasta Jesús María.

De inmediato fue atendida en la sala de parto y al poco tiempo pudo escuchar el llanto de su pequeña Valentina, quien tenía un peso de 3 kilos 200 gramos, fuerte y robusta. “Solo oraba cuando esperaba que llegue mi bebé, le puse así porque es un nombre bíblico y porque es una valiente mi hija”, refirió la joven madre.

Brigitte Díaz, de 27 años, también alumbró esa misma madrugada. Alertada por las contracciones llegó hasta la clínica abordo de un taxi junto con el padre de su pequeña Antonella, cuyo nombre significa linda y guerrera.

“Estoy muy agradecida con los médicos y enfermeras de Essalud, gracias de verdad por este servicio en estos tiempos de emergencia nacional”, sostuvo.

En tanto, la segunda bebé de Janice Mitma de 20 años, quien también nació el sábado, nació pesando 2 kilos 706 gramos en perfectas condiciones. “Los doctores me han ayudado bastante, estoy contenta, la atención que he recibido es buena y los doctores sonamables, no tengan miedo, aquí se toman todas las medidas de protección”, manifestó la joven.

ATENCIÓN OPORTUNA Y GRATUITA

El coordinador general del anexo de maternidad del hospital Edgardo Rebagliati, Francisco Beingolea, expresó que desde el cuerpo médico se encuentran orgullosos de traer al mundo a 3 nuevas mujercitas peruanas totalmente sanas y robustas.

Dijo que estos alumbramientos fueron posibles gracias a la ampliación de la atención de las aseguradas gestantes de la Red Prestacional Rebagliati, quienes ahora pueden atenderse gratuitamente en el Anexo Gineco - Obstétrico, ex clínica “Cada Mujer”, ubicado en el distrito de Jesús María, producto de un convenio con la Universidad San Martín de Porres.

En el lugar se realizan atenciones de baja complejidad y partos sin factores de riesgo para la madre y el bebé, aquí se estima atender alrededor de 70 partos mensuales.

Nacen tres bebés en clínica anexa de hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María. (Crédito: Essalud)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Médicos y enfermeros de EsSalud se interna en la Villa Panamericana para atender pacientes COVID-19