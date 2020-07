Las estadísticas señalan que en el Perú existen actualmente 3.9 millones de personas adultas mayores de 60 años, lo que representa el 12.7% de la población. Es esa población que resistió los embates de la crisis, del terrorismo y que a base de emprendimiento sentó las bases de un nuevo país.

Desde que se registró el primer caso positivo de COVID-19 en marzo pasado, el 69% del total de muertes (siete de cada 10) por esta enfermedad en el país ha correspondido a personas mayores de 60 años.

Cifras del INEI (de 2018) señalan que el 48% de adultos mayores (alrededor de 1.7 millones) viven solos o acompañados de otro adulto mayor. Tres de cada cuatro integrantes de este segmento presentan una enfermedad crónica (cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias e infartos) y uno de cada dos tiene alguna discapacidad.

Muchos no reciben una atención médica oportuna. Según el INEI, en esta pandemia el 48% no asistió a un establecimiento de salud y optó por los remedios caseros y la automedicación. A ello se suma la falta de ingresos para afrontar sus necesidades básicas. En el país, alrededor de 1.5 millones de adultos mayores no acceden a ningún tipo de pensión. El 38.6% recibe una pensión del sistema público o privado y el 14% recibe un bono de Pensión 65.

Frente a ello, el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) desarrolló una estrategia para proteger a este sector del COVID-19.

“Este es un nuevo instrumento de IPAE orientado a la protección de los adultos mayores; la atención a esta población resulta relevante ahora que se ha levantado la cuarentena”, explicó a este diario Elena Conterno, presidenta de esa institución.

Considera que esto no es responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino que requiere un esfuerzo articulado entre las familias, la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y regionales, así como los sectores encargados.

IPAE, añadió, ha propuesto diversas acciones: en prevención, ampliar la cobertura de la red de monitoreo telefónico Amachay para identificar casos tempranos de COVID-19 y atenderlos. También que retomen su atención médica y programas de vacunación.

En seguridad social y alimentaria, evaluar la entrega de un bono excepcional para hogares vulnerables con adultos mayores de 65 años sin pensión ni otros ingresos.

“Muchos siguen en cuarentena, requieren recursos para enfrentar gastos para abastecerse de medicinas y alimentos”, señaló Conterno.

IPAE también plantea promover redes comunitarias para la compra y entrega de alimentos y medicinas a aquellos adultos mayores que viven solos. Y para mantener el distanciamiento social promueve el contacto virtual o telefónico de familiares y amigos con los adultos mayores, así evitar el contacto físico y el contagio.

Elena Conterno invocó a los gobiernos locales a preocuparse por la población vulnerable en sus distritos y brindarle toda la atención y el apoyo.

Demandó que las campañas de vacunación visiten las casas de los adultos mayores ya que muchos temen ir a los centros comerciales por temor a contagios. Además, que tengan una línea a la que llamar para pedir apoyo.

