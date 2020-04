El Banco de la Nación informó que su agencia situada en el jirón Áncash, en el distrito de El Agustino, no atenderá este sábado 11 de abril, debido a que uno de sus trabajadores presenta posibles síntomas de coronavirus (COVID-19).

“Como medida preventiva y priorizando la salud y bienestar de nuestros trabajadores y usuarios, se ha dispuesto el cierre del local y ordenando la fumigación y desinfección profunda de la agencia”, señaló la entidad financiera en un comunicado.

Explicó que todos los trabajadores de la agencia de El Agustino cumplirán el aislamiento preventivo recibiendo el seguimiento y soporte necesario.

Asimismo, el banco recordó a la ciudadanía que puede hacer uso de los canales alternos como los cajeros automáticos, agentes MultiRed, banca por internet, banca celular, AppBN y Págalo.pe.

El Ministerio de Salud (Minsa) precisó que a la fecha el número de contagiados por COVID-19 se elevó a 5,897 en el país. Hasta ayer eran 5.256. De igual forma, la entidad indicó que hay un total de 169 muertos a causa del coronavirus en el país.

Martín Vizcarra anunció el pasado 15 de marzo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la propagación del brote de coronavirus.

La medida fue seguida por otras disposiciones obligatorias que implicaron el cierre total de las fronteras, por lo que quedó suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23:59 horas del lunes 16 de marzo.

Posteriormente, el Gobierno decidió prorrogar el estado de emergencia hasta el próximo 26 de abril. Igualmente, el horario inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. hasta las 4 a.m.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Chile: Alcalde de Santiago lanza duro calificativo contra ciudadanos que escaparon de cuarentena