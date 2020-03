Indignante. El sujeto que agredió brutalmente a un agente de la PNP que lo llevó a la comisaría de Comas por no guardar la cuarentena obligatoria intentó excusarse ante las autoridades judiciales.

David Arnold Díaz Rodríguez manifestó con total desfachatez que no recordaba el aislamiento social obligatorio que estaba haciendo cumplir el suboficial PNP Sadler Caman Farje.

“Yo me había olvidado de la cuarentena...(en la comisaría les pedía) si por favor me pueden llevar al mismo sitio (en donde me capturaron) y nunca me respondieron y me mentaron la madre a cada momento", manifestó en su intento vano por defenderse.

Ayer, autoridades del Poder Judicial Cono Norte le dictaron 9 meses de prisión preventiva por violencia y resistencia a la autoridad.

#LoÚltimo. Corte de Lima Norte dicta primera prisión preventiva por #ViolenciayResistencia a la autoridad, por el plazo de nueve meses, contra David Arnold Díaz Rodríguez, en agravio del Suboficial PNP Sadler Caman Farje y del Estado, durante el Estado de Emergencia Nacional pic.twitter.com/t57DvVQir8 — CSJLN (@CSJ_LN) March 30, 2020

¿Cómo fue la intervención policial?

La agresión se produjo el último jueves 26, a las 10:15 a.m., cuando personal de la PNP observó que una persona transitaba desacatando la libertad de tránsito en la Av. Andrés Avelino Cáceres, en Comas.

Al ser intervenido, Díaz Rodríguez señaló que había salido a comprar cigarrillos, pero no portaba DNI ni permiso de tránsito, por lo que fue llevado a la comisaría de la Pascana.

En su intento por resistirse a ingresar a la comisaría, el sujeto atacó al suboficial Caman Farje ocasionándole una hemorragia de la nariz.

Te puede interesar:

Coronavirus en Perú: Así se vive el estado de emergencia a nivel nacional 31/03/2020