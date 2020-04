Indignante, humillante. Un grupo de mujeres trans fue detenido por agentes de la comisaría de Bellavista y obligado a hacer ranas mientras repetían la frase “quiero ser un hombre”. Esto ocurrió mientras se vive el estado de emergencia y las medidas de toque de queda con restricciones por género ante el avance del coronavirus.

Transfobia en la Comisaría de Bellavista en el Callao.

El efectivo policial las obligó a realizar ejercicios físicos como ranas. El regidor de la Municipalidad de Lima Manuel Siccha calificó el hecho como un acto de “transfobia institucional”.

Siccha compartió el video en su cuenta de Twitter.

“Compartimos con mucha indignación este vídeo donde se evidencia, una vez más, ataques y humillaciones transfóbicas no solo por parte de los miembros de la Policía Nacional”. por los civiles y usuarios de la página en cuestión que han vulnerado los derechos de nuestras compañeras trans a través de comentarios hirientes y de burla”, se lee en el mensaje difundido por la página de Facebook ME TOO.

“Desde esta plataforma, EXIGIMOS que las autoridades sancionen a los responsables de la humillación ocurrida y que el Estado proteja con mayor arraigo a la comunidad trans y no binarix en el Perú ya que se encuentran en un riesgo mayor de vulnerabilidad de derechos.Pedimos a nuestra comunidad que, si ven algún tipo de abuso por parte de la PNP o de las Fuerzas Armadas, puedan registrarnos o alertarnos para apoyar a nuestrxs compañerxs trans. Nos cuidamos entre todxs. Todo nuestro amor y apoyo a nuestras compañeras y a toda la comunidad trans en estos momentos”, indica la página de Facebook citada.

Esto sucedió en la Comisaría de Bellavista en el Callao. La @PoliciaPeru demostrando una vez más la transfobia institucional obligando a mujeres trans a gritar “Quiero ser un hombre” ¿hasta cuándo? @JulianaOxenford @GloriaMonteneg @MininterPeru pic.twitter.com/kxg4uxfWCd — Manuel Siccha (@m_siccha) April 6, 2020

SANCIONARÁN A LOS RESPONSABLES

Sobre el tema, el ministro del Interior, Carlos Morán, dijo: “En los casos que se han visto vídeos de intervenciones equivocadas a personas transgénero, se han tomado las medidas correctivas y realizaremos la sanción. Acá no hay discriminación”. Además, acotó: “Como ya lo hemos dispuesto, la persona que tiene características de hombre es hombre y si tiene características de mujer debe ser tratada como tal”.

“Con respecto a un video donde se observa a efectivos policiales sancionando con esfuerzo físico a miembros de la comunidad LGTBI se ha iniciado una investigación administrativa disciplinaria contra quienes resulten responsables de este deplorable hecho”, aseveró la Policía Nacional en redes sociales.

La Policía fue enfática en rechazar tajantemente cualquier tipo de discriminación de género como lo expresado por los efectivos policiales en la intervención.

