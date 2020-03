Se quedan en sus casas porque saben que el aislamiento social es necesario para frenar la propagación del coronavirus. Se quedan en sus casas porque confían en las medidas adoptadas por el Gobierno para protegerlos. A pesar del tiempo, ellos conservan la esperanza de que pasada la emergencia, las autoridades regresarán a Villa El Salvador, para saldar la deuda que dejó la deflagración de un camión cisterna de la empresa Transgas.

“Estoy bien por momento, cuando entro al cuarto donde dormía mi hijo me bloqueo. Lo pienso mucho, lo extraño. No es fácil estar encerrado en el hogar que compartía con él y con mi esposa. Sé que esto va pasar, pero es muy duro. Ya no contamos con apoyo psicológico, pues los doctores se fueron cuando aparecieron los casos de coronavirus”, expresó Richard Rojas a Perú21. Es uno de los vecinos afectados por la tragedia del 23 de enero.

Rojas perdió a su pequeño de seis años y a su esposa en el fatal accidente. Su único sustento era su mototaxi, y ahora, debido a la cuarentena dispuesta por el Estado, no puede salir trabajar.

“Estoy viviendo con mi hermana y mi cuñada. Solo quedamos nosotros, al inicio nos daban víveres pero se están acabando. No tenemos el bono para familias pobres. Más que el dinero, exigimos justicia. Llevo meses con los papeles de defunción de mi hijo en mano, hasta ahora no puedo registrar su muerte. Esto es terrible”, sostuvo.

EL OLVIDO

Así como él, Zaida Osorio, quien perdió a sus hijas y a su esposo, lamenta que la emergencia los haya dejado de lado. “Entendemos que estamos en una situación complicada, pero de la noche a la mañana el personal que nos ayudaba desapareció. Nosotros necesitamos apoyo psicológico, estamos encerrados en nuestras casas que están a medio construir, porque ni eso se terminó”, manifestó.

Dijo que pasado el periodo de aislamiento, es decir, después del 12 de abril, se reunirán para hacer un pedido formal ante las autoridades ministeriales y ante la comuna del distrito, a fin de obtener justicia por las muertes que dejó la explosión.

La angustia no solo la viven quienes perdieron a sus familiares. Jimmy Moscoso logró salvar a toda su familia, pero perdió el único ingreso que tenía. Él alquilaba una farmacia que estaba ubicada en la esquina donde ocurrió el la deflagración. Ahora no cuenta con un trabajo estable.

“El comedor público nos brinda comida de lunes a viernes. Ya el fin de semana cada uno ve, pero necesitamos ayuda, no tenemos mascarillas ni guantes. Las casas solo tienen paredes levantadas, no tenemos piso ni techo, todo se quedó a medio construir por esta nueva enfermedad”, señaló.

Alejandro Imanda, cuya esposa se encuentra internada en un nosocomio, solo pidió facilidades para poder visitarla, ya que debido al Estado de Emergencia no puede movilizarse. Al igual que el resto de damnificados, espera que luego de que este periodo termine, el Gobierno concluya la reparación de viviendas y el proceso judicial en contra de los responsables del siniestro que enlutó a más de 10 familias Villa El Salvador.

