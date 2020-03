Esta semana el nuevo hospital de Ate abrió sus puertas con un total de 200 camillas y equipos de alta tecnología para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que se habilitó dentro de la moderna infraestructura. El verdadero salvavidas se encuentra al interior de estas paredes, donde día y noche trabaja el personal de salud que en menos de 24 horas ya ha recibido a siete pacientes infectados con COVID-19.

Entre voluntarios y contratados, un total de 15 médicos lideran las atenciones dentro del nosocomio. A ellos se suman enfermeros y enfermeras, técnicos, personal administrativo y de limpieza, quienes se encargan de mantener las medidas de bioseguridad para evitar la filtración del virus.

Pilar Mazzetti, coordinadora del Ministerio de Salud (Minsa) para los casos de coronavirus en el Perú, indicó que actualmente, 50 de las 200 camas se encuentran en la UCI, seis de las cuales están ocupadas por cuatro ancianos y dos adultos mayores. Todos con otras enfermedades como sobrepeso, diabetes e hipertensión.

“Sin contar a la niña de 2 años que ya se encuentra mejor, tenemos 4 personas con sobrepeso, dos de las cuales tienen diabetes, más un adulto mayor de 76 años con hipertensión. Entonces, si observamos bien, los grupos de riesgo son, en su mayoría, los adultos mayores con o sin otra enfermedad y personas jóvenes que padecen algún otro mal”, señaló a Perú21.

Detalló que las 50 camas tienen equipos de ventilación asistida dentro de un ambiente que cuenta con medidas de bioseguridad como un sistema de presión negativa que permite que el aire del cuarto sea absorbido por un ducto que a través de filtros especiales retienen partículas pequeñas del tamaño de los virus y las fraccionan al momento de expulsarlas para evitar contaminar el exterior.

El nosocomio posee también su propia planta de tratamiento para residuos sólidos para los desperdicios que se generan en la UCI. “Esto no se bota en cualquier lugar, los residuos de insumos utilizados en pacientes positivos para coronavirus tienen un tratamiento especial. En la planta se procesan hasta que ya no son contaminantes. El resto de residuos va a rellenos sanitarios para productos de riesgo”, sostuvo.

La doctora detalló que ayer en la noche Josefina Mimbela, directora del hospital de Ate, recibió el material de protección necesario para todo el personal que labora en el centro médico por un plazo de dos meses, el mismo que ya se encuentra inventariado y almacenado. Entre los productos recibidos hay mascarillas, mamelucos, protectores de ojos y equipamiento sofisticado para los doctores a cargo de casos graves : “Los médicos rotan en turnos según la necesidad de los pacientes. Hoy planeábamos tener a 10 en turno, pero hemos reducido esa cantidad porque no hay tanto movimiento y no queremos agotarlos. Los voluntarios laboran bajo un sistema de horas complementarias que los autoriza a trabajar en otro lugar fuera del horario habitual en turnos que no interfieran con sus guardias. En un futuro, esperamos tener unos 150 médicos, eso puede variar según el desarrollo de la enfermedad″.

Mazzetti mencionó que no todos los pacientes graves por COVID-19 serán enviados al nuevo establecimiento, ya que esta decisión dependerá de la capacidad de atención de otros grandes hospitales ubicados principalmente en Lima: “Se está dando prioridad a los casos de UCI por la complejidad. De momento tenemos mucho espacio y nos hemos organizado bien. Si aumentaran los casos, se ha previsto que los pacientes que estén en recuperación vayan a otros establecimientos”.

La exministra de Salud recordó que la tasa de mortalidad del coronavirus es de 1.7% en Perú, donde de momento solo se brinda tratamiento de soporte frente a otras enfermedades que pueden complicar los cuadros médicos en personas infectadas con el nuevo mal.

MENOR DE DOS AÑOS SERÁ DADA DE ALTA

Respecto a la menor de 2 años que ingresó el último miércoles al nuevo hospital de Ate, Mazzetti expresó que afortunadamente será dada de alta pronto.

La exministra dijo que se está coordinando con la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) la atención personalizada para la pequeña, pues su madre tiene otros cuatro hijos que cuidar y el riesgo de contagio podría ser mayor: “Al tenerla en el hospital hemos tenido la ventaja de que acá tenemos muchísimo espacio. El hospital está dividido en dos, la niña llegó a la parte de recepción. Esa es una ventaja, porque si ella hubiera sido negativo se encontraba en una zona no infectada que no representa un riesgo. Ahora está mejor y estamos evaluando el alta".

Esta experiencia médica les servirá como respaldo para el manejo posterior de otros casos que sean dados de alta, a fin de realizar el seguimiento respectivo y evitar que aumenten los casos dentro del círculo cercano de pacientes positivos.

