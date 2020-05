Luego de que se difundieran imágenes donde se ve gran aglomeración de personas en Gamarra, la Municipalidad de La Victoria, indicó que el alcalde George Forsyth supervisará mañana las acciones que se tomarán para reestablecer el principio de autoridad en los alrededores del emporio comercial.

Este operativo se realizará en coordinación con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, a fin de evitar el comercio ambulatorio y la concentración masiva de personas que representa un riesgo frente al COVID-19.

Horas antes, el burgomaestre victoriano compartió en sus redes sociales un video donde pidió a la población no ir al distrito pues es un foco de contagio de esta nueva enfermedad.

“Entendemos mucho la necesidad, pero no vengan ahorita a La Victoria, no vengan, no vengan, no están entendiendo que somos el distrito más infectado de todo el Perú”, exclamó.

Agregó que "en Gamarra la gente cree que no ha pasado nada, o sea, no importa nada todo lo que venimos luchando, hace ya setenta y pico días que venimos avisando lo que va a pasar, que mantengan la distancia, acá no les importa nada”.

VIDEO RECOMENDADO

George Forsyth se pronuncia sobre situación en Gamarra durante estado de emergencia. (Crédito: Instagram)