La Municipalidad de Villa El Salvador estableció los horarios de funcionamiento de los mercados mayoristas, minoristas y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de prevención y contención del nuevo coronavirus (COVID-19).

A través del Decreto de Alcadía Nº 006-2020-ALC/MVES, publicado este sábado en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, se establece que el horario de atención al público en los mercados mayoristas se realizará de lunes a sábado desde las 5 a.m. hasta las 4 p.m., mientras que en los minoristas y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos será de lunes a sábado de 7 a.m. a 4 p.m.

La norma también detalla que en los mercados mayoristas los comerciantes, vendedores y estibadores podrán ingresar a los centros de abastos desde la 1 a.m. a 5.a.m.

Mientras que el ingreso del personal de limpieza será de 3 a.m. hasta las 5 a.m. En tanto, el horario de entrada del personal administrativo será de 8 a.m. a 9 a.m.

El horario para la descarga de productos de abarrotes, frutas, tubérculos, verduras se realizará de lunes a sábado desde las 2 p.m. hasta las 8 pm y el horario para la descarga de productos de tubérculos, verduras, frutas, aves, carnes, pescado será de 1 a.m. hasta las 4 a.m.

En el caso de los mercados minoristas y espacios temporales, el ingreso de los comerciantes y vendedores será de lunes a sábado de 3 a.m. a 7 a.m. Mientras que el horario de entrada del personal de limpieza será de 5 a.m. a 7 a.m.

El horario de ingreso del personal administrativo será de 7 a.m. a 8 a.m. Mientras que el horario para descarga de productos de abarrotes, frutas, tubérculos, verduras va desde las 2 p.m. hasta las 8 p.m.

En tanto, el horario para la descarga de productos de tubérculos, verduras, frutas, aves, carnes, pescado se realizará desde las 3 a.m. hasta las 7:00 a.m. La norma está refrendada por el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Yñigo Peralta.

TE PUEDE INTERESAR: