El Seguro Social de Salud rindió un cálido y merecido homenaje a todas las enfermeras y enfermeros del país, especialmente a los que laboran en los hospitales y establecimientos de salud de las 29 redes de EsSalud, al conmemorarse este domingo el Día del Enfermero Peruano.

EsSalud homenajeó en las instalaciones del Centro de Atención y Aislamiento Temporal Covid-19 de la Villa Panamericana, donde se congregó a un grupo de enfermeras que prestan servicio en este establecimiento, así como de los hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal.

En el acto, se hizo un reconocimiento especial a las enfermeras y enfermeros que en esta época de pandemia por el COVID-19 cumplen un rol esencial, conjuntamente con otros profesionales y técnicos de la salud, en la atención, cuidados y recuperación de los pacientes que padecen la enfermedad.

A través de un mensaje, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, destacó la noble y abnegada labor que realizan día a día las enfermeras y enfermeros que han tenido que dejar por un tiempo sus familias y hogares, para enfrentar la pandemia. “Gracias por ser la fuerza, el compromiso y vocación de servicio que hacen posible el bienestar de nuestros pacientes”, manifestó.

En respuesta, las enfermeras, vistiendo el uniforme de color turquesa que las caracteriza y portando la lámpara de la esperanza, que es el símbolo de la enfermería, reafirmaron su compromiso de seguir trabajando y dar todo de sí para luchar contra el nuevo coronavirus.

Enfermeras en guardia

La enfermera Maritza Huapaya, presta servicio temporal en la Villa Panamericana de EsSalud, que se ha convertido en su hogar transitorio en estos más de 5 meses que lleva la pandemia.

Nacida en Ica y con 26 años de experiencia, Huapaya labora en el Seguro Social, donde es fundadora del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). Ella celebrará su día trabajando en las instalaciones de la Villa Panamericana, donde es coordinadora general de enfermería.

“Cuando me convocaron para cumplir labor asistencial en la Villa Panamericana, donde se atiende a pacientes COVID no lo pensé dos veces y acepté de inmediato, porque para eso me forme. Es mi trabajo y mi vocación es estar al servicio del prójimo”, expresó.

La licenciada Socorro Quijano Ortiz, tiene 25 años como profesional, de los cuales más de dos décadas dedicadas a atender a pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.

Casada y con 3 hijas, Socorro refiere que ser enfermera intensivista significa mucha responsabilidad, conocimiento científico y destreza para salvar vidas en esta época de pandemia.

“Esta experiencia y el manejo de aparatos biomédico, que he ido adquiriendo a lo largo de estos años en la UCI, me ha permitido enfrentar este nuevo reto en la atención de pacientes críticos con Covid-19”, resaltó.

Gloria Brañez también tiene 25 años de experiencia profesional y actualmente es jefa de Enfermería del hospital Alberto Sabogal de EsSalud. Ella celebrará su día lejos de su familia, que tuvo que quedarse en Tacna a guardar cuarentena ante la emergencia sanitaria.

No obstante, intenta sacar provecho a esta lejanía dedicando mayor tiempo al cuidado y atención de su otra ‘familia,’ que son sus pacientes.

“Por cosas del destino mi familia se quedó en Tacna y eso me permite dedicarme al cien por ciento a enfrentar el COVID-19. Esta experiencia (la pandemia) ha sacado a relucir toda nuestra energía, entusiasmo y amor por el prójimo”, manifestó.

¡Seguimos en guardia! Al final del acto de reconocimiento, las enfermeras escribieron, en un panel, mensajes de aliento y esperanza para vencer juntos al nuevo coronavirus.

En el Seguro Social de Salud laboran cerca de 14 mil enfermeras y enfermeros en los hospitales y establecimientos de salud de las 29 redes prestacionales y asistenciales con que cuenta EsSalud a nivel nacional.

