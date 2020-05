Un grupo de enfermeras protestó este martes en el frontis del hospital Edgardo Rebagliati, situado en Jesús María, exigiendo a EsSalud mascarillas en óptimas condiciones para poder trabajar de manera adecuada con los pacientes con COVID-19 .

De acuerdo con América Televisión, este grupo de enfermeras atiende a pacientes con COVD-19 que están en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Esta tarde, ellas recibieron por parte del personal de EsSalud las mascarillas KN-95 de China, las cuales no serían adecuadas según denuncian.

“Estas son las mascarillas que nos han dado, mira los filtros, esto no nos va a proteger, nosotros intubamos a dos o tres pacientes de UCI. Si no estamos bien protegidas nos vamos a contagiar y podemos contagiar a nuestros hijos. Estas mascarillas sirven para caminar, normal, pero no para trabajar”, indicó una de las enfermeras.

“Amamos nuestra profesión, pero en condiciones dignas y justas. Tenemos compañeras que se han enfermado, que no han accedido a las pruebas necesarias, han tenido que diagnosticarse con tomografías, sus familias están infectadas y ellas están en la Villa Panamericana”, agregó otra enfermera.

Asimismo, durante su reclamo, una de ellas sostuvo que desde hace un mes no son sometidas a las pruebas de descarte de COVID-19. "Las recomendaciones es que se hagan cada 15 días, ahora no sabemos si estamos infectadas, si es que somos pacientes portadores y si es que estamos contagiando a nuestras familias”, comentó.

EsSalud se pronuncia

La Red Prestacional Rebagliati indicó que las mascarillas entregadas a personal asistencial de todos sus hospitales y centros de atención cumplen con las medidas de bioseguridad.

“Todo nuestro personal que está en la primera línea de atención recibe periódicamente Equipamiento de Protección Personal, tal como queda en evidencia en el video que grabara personal de enfermería, en el que se les puede observar utilizando las mascarillas KN95, que cuentan con una capacidad de filtrado similar a la mascarilla N95”, indicó en un comunicado.

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos ha prohibido la comercialización de la mascarilla 3M a nivel mundial ocasionando su escasez en el mercado internacional.

En tanto, la mascarilla KN-95, es aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cumple con el estándar requerido de filtrar hasta el 95% de las partículas de 0,3 micras de tamaño que se necesita para afrontar la pandemia del COVID-19.

Enfermeras denuncian entrega de mascarillas defectuosas