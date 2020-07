El asesor del Comando de Operaciones COVID-19, Fernando Carbone, informó que a nivel nacional solo hay 140 camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que de este grupo está comprendido el número de camas para Lima.

Por ello, expresó su preocupación al ver a la ciudadanía asistiendo a fiestas o a otras actividades masivas, debido a que el número de casos podría incrementar en el país y que la situación se podría descontrolar.

“En este momento en el país tenemos 140 camas UCI libres, muy pocas en Lima y hay algunas regiones con capacidad pequeña que están totalmente llenas […] Tenemos 140 camas UCI a nivel nacional, en Lima llegó un momento en que solo tuvimos una cama UCI y afortunadamente llegó un grupo de ventiladores y se amplió la oferta. La cifra (de camas UCI) en este momento de Lima no lo sé, pero no es la misma situación de antes, pero por favor no se confíe”, declaró Carbone a TV Perú.

“A mí me preocupa las imágenes de la gente en fiestas, en quinceañeros, de bodas, en el campo, en donde sea, actividades masivas sin ninguna protección, que lo que me hace pensar es que en pocos días o una semana vamos a tener más casos y en dónde los vamos a poner”, comentó.

MEJOR ATENCIÓN

Asimismo, sostuvo que el sector de Salud intenta aumentar los equipos médicos para brindar una mejor atención a los pacientes diagnosticados con COVID-19, pero los casos a consecuencia de esta enfermedad siguen en aumento.

“Cuando nosotros decimos que ahora tenemos más capacidades de atender cuando el problema empezó, es cierto, tenemos más camas, tenemos más UCI, más oxígeno, es cierto, pero los casos cuando se produce, los que van a hospitales y los que van a UCI vienen siendo más que la capacidad que tenemos y va creciendo, o sea, seguimos intentando crecer, pero siempre nos gana la cantidad de casos que se producen”, aseguró el asesor del Comando COVID-19.

“La instancia en hospitales y en UCI es muy larga, cada día se produce el mismo número de casos o un poco más y ellos no se quedan dos semanas, algunos se quedan varias semanas, hasta 10 semanas, y las camas están ocupadas. Hay un problema más serio, hemos juntado más camas, pero no tenemos mucho más personal”, agregó.

