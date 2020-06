En el día 85 del estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), Luis Barsallo, dueño del local ‘CrioGas’, en el Callao, donde se vende el metro cúbico de oxígeno medicinal a S/ 15, informó que a partir de la fecha solo atenderá a 150 personas al día. Además, indicó que con ayuda de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) verificará que el público que llegue hasta su local cuente con un documento que avale que necesitan el recurso para el tratamiento de los pacientes con la enfermedad.

Como todos los días a excepción del domingo por la inmovilización social obligatoria, largas colas se aprecian en el frontis del negocio situado en la cuadra 6 de la Av. Alfredo Palacios, para recargar balones de oxígeno hasta 10m3. En declaraciones para América Noticias indicó que este lunes muchos no conocían las nuevas medidas que se han tomado.

“Vamos a hacer llenado a 150 personas. Cada persona puede llenar uno grande y uno pequeño si es que lo tuviera. Cilindros grandes no, porque se presta para otras cosas como la reventa.Además, se ha coordinado con la Policía. Se ha separado a la gente para darle comodidad a los vecinos. Estamos en esa política para ser más fluidos”.

“El día sábado hubo un conato de gente quería meterse a la fuerza en la fila y por eso hemos tomado la decisión de 150 personas, nada más. La gente que busque reventa no accederá. Yo no puedo estar en todas y la Policía ayudará. Capaz hoy algunos no sabían. Hoy haremos esa salvedad del certificado o receta médica que certifique que sea paciente por COVID-19″, añadió Barsallo.

En imágenes difundidas por el matinal un agente de la comisaría de Castilla del Callao apuntaba el nombre de las personas que forman filas. Los agentes también tratan de que los ciudadanos cumplan con el distanciamiento social pues en varias cuadras se reportan aglomeraciones. “Los que estén en la lista y con los número de balones exactos ingresarán”, dijo el policía.

“Este es el único lugar donde venden este oxígeno a precio justo. Vengo de San Juan de Miraflores. La mayoría de personas acá tienen a sus familiares con coronavirus en sus casas. Mi familiar es asegurada de EsSalud y no es atendida en un hospital. Tiene que haber más lugares que vendan a precio justo. El Gobierno debe ver eso y así evitaremos este aglomeramiento”, dijo un hombre que esperaba en la fila.

Ante la alta demanda por la recarga de oxígeno medicinal en pleno estado de emergencia por coronavirus, algunos negocios han duplicado el costo de metro cúbico de oxígeno que antes de la pandemia estaba S/6.50 a S/7.00.

En ese sentido, las personas de diferentes distritos continúan llegando hasta el negocio Luis Barsallo. Días atrás, el empresario cuestionó que otros comerciantes “vendan caro” el oxígeno durante esta cuarentena.

En el Centro de Lima los comerciantes ofrecían este último miércoles un balón de oxígeno por precios que fluctúan entre S/ 4,800 y S/ 6,000. Estos balones son de 10 metros cúbicos y tienen una duración aproximada de 25 horas.

El precio de estos balones y de la recarga de oxígeno se ha incrementado debido a las complicaciones por la pandemia del nuevo coronavirus, enfermedad que ha dejado hasta el momento 196.515 casos confirmados y 5.465 fallecidos.

